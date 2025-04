Oscary 2026: Nie widziałeś? Nie głosujesz!

Oscary 2026: Najważniejsze zmiany w przyznawaniu nagród Akademii

Oscary 2026: Najważniejsze daty

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej jestAkademia będzie sprawdzać, czy członkowie widzieli filmy poprzez platformę streamingową organizacji. Jeśli widzieli na innym pokazie lub festiwalu, to muszą wypełnić formularz podając szczegóły typu, kiedy pokaz miał miejsce.Jeśli w danej kategorii znajdzie się film, którego dany członek Akademii nie wdział, to wtedy głosowanie w tej kategorii zostanie tej osobie zablokowane.Kolejna ważna zmiana została już w mediach nazwana zasadą Diane Warren . Otóż od tego rokuDo tej pory na przykład w przypadku piosenek podawany był tytuł piosenki i tytuł filmu, ale nie nazwiska autorów utworów. W ten sposób Diane Warren , która otrzymała 16 nominacji na przestrzeni lat, nie została dotąd laureatką Oscara. Teraz jej nazwisko (jak każdego innego autora piosenki), będzie widoczne na oscarowym formularzu.Akademia zmieniła również zasady dotyczące wystawiania tytułów do rywalizacji w kategorii film międzynarodowy.Wprowadzony jest status uchodźcy, który umożliwi innym krajom (tym, w których twórcy otrzymali azyl) zgłoszenie filmu, którego kraj ojczysty z powodów politycznych nie chce zgłosić.Akademia ogłosiła również, że wśródTą kategorią są zdjęcia. Skrócona lista będzie liczyć od 10 do 20 tytułów.pomimo wątpliwości w czasie minionego sezonu nagród, kiedy to okazało się, że zarówno " The Brutalist " jak i " Emilia Pérez " wykorzystały narzędzia AI do ingerencji w zrealizowany materiał. Zamiast tego wystosowała ogólnikowy komunikat, w którym zrzuca na poszczególne oddziały Akademii i ich członków ustalenie, w jakim stopniu AI wpłynęło na ostateczny efekt i czy to jest powodem do dyskwalifikacji.Akademia zaprezentowała również kalendarz nadchodzącej edycji Oscarów. Poniżej podajemy najważniejsze daty.– termin zgłaszania kandydatów w kategorii film międzynarodowy– Studenckie Oscary– Oscary Honorowe– ogłoszenie skróconych list kandydatów do nominacji w wybranych kategoriach– ogłoszenie nominacji do 98. Oscarów– początek głosowania wyłaniającego laureatów Oscarów– koniec głosowania wyłaniającego laureatów Oscarów– 98. Gala Oscarowa– Nagrody za dokonania techniczne i naukowe