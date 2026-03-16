Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą nagrodzoną Oscarem za zdjęcia

Podczas 98. gali Oscarów Autumn Durald Arkapaw, autorka zdjęć do filmu "Grzesznicy", zapisała się w historii kina, zostając pierwszą czarnoskórą kobietą - a właściwie pierwszą kobietą w ogóle - nagrodzoną Oscarem za najlepsze zdjęcia.
Historyczny sukces Arkapaw
Podczas przemówienia Arkapaw
podziękowała reżyserowi Ryanowi Cooglerowi
oraz Rachel Morrison
, jednej z kobiet nominowanych niegdyś do Oscara
za zdjęcia. Następnie poprosiła wszystkie kobiety obecne w Dolby Theatre, aby wstały. Zaznaczyła, że podczas sezonu nagród doświadczyła wiele sympatii ze strony innych kobiet i że momenty takie jak ten są możliwe dzięki solidarności. Podczas rozmowy z dziennikarzami Arkapaw stwierdziła: Wiele dziewczynek, które wyglądają jak ja, dziś będzie spało spokojnie. To zmieni ich życie, bo zobaczą, że marzenia są możliwe.
Film "Grzesznicy
" był jednym z największych zwycięzców gali, zdobywając także Oscary
dla najlepszego aktora (Michael B. Jordan
), najlepszego scenariusza oryginalnego oraz muzyki. Autorka zdjęć podkreśliła rolę Cooglera
Ryan daje nam możliwość, aby błyszczeć, być sobą i pracować w środowisku, gdzie mamy władzę i zaufanie. To bardzo ważne, bo nie zdarza się często.
"Grzesznicy" - zwiastun