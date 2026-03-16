Newsy Filmy Festiwale i nagrody Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą nagrodzoną Oscarem za zdjęcia
Festiwale i nagrody / Filmy

Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą nagrodzoną Oscarem za zdjęcia

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+Autumn+Durald+Arkapaw+z+historycznym+Oscarem+za+zdj%C4%99cia+do+%22Grzesznik%C3%B3w%22-165641
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Podczas 98. gali Oscarów Autumn Durald Arkapaw, autorka zdjęć do filmu "Grzesznicy", zapisała się w historii kina, zostając pierwszą czarnoskórą kobietą - a właściwie pierwszą kobietą w ogóle - nagrodzoną Oscarem za najlepsze zdjęcia.

Historyczny sukces Arkapaw



Podczas przemówienia Arkapaw podziękowała reżyserowi Ryanowi Cooglerowi oraz Rachel Morrison, jednej z kobiet nominowanych niegdyś do Oscara za zdjęcia. Następnie poprosiła wszystkie kobiety obecne w Dolby Theatre, aby wstały. Zaznaczyła, że podczas sezonu nagród doświadczyła wiele sympatii ze strony innych kobiet i że momenty takie jak ten są możliwe dzięki solidarności. Podczas rozmowy z dziennikarzami Arkapaw stwierdziła: Wiele dziewczynek, które wyglądają jak ja, dziś będzie spało spokojnie. To zmieni ich życie, bo zobaczą, że marzenia są możliwe.



Film "Grzesznicy" był jednym z największych zwycięzców gali, zdobywając także Oscary dla najlepszego aktora (Michael B. Jordan), najlepszego scenariusza oryginalnego oraz muzyki. Autorka zdjęć podkreśliła rolę Cooglera w umożliwianiu kobietom na planie filmowym pełnego rozwoju i kreatywności. Ryan daje nam możliwość, aby błyszczeć, być sobą i pracować w środowisku, gdzie mamy władzę i zaufanie. To bardzo ważne, bo nie zdarza się często.

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Inne Filmy

Festiwale i nagrody Filmy

Inne Filmy

2 komentarze
Filmy

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

17 komentarzy