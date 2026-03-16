Oscary 2026: Nie wszyscy zmarli ludzie kina zostali uhonorowani w In memoriam. O kim zapomniano?

Tradycją Gali Oscarowej jest segment "In memoriam", w czasie którego wspominani są zmarli w ostatnim roku ludzie kina. Tradycją jest również to, że zawsze ktoś został pominięty, co wywołuje falę oburzenia w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest i tym razem.
In memoriam. O kim zapomniano podczas Oscarów 2026?
Producenci tegorocznej gali zapowiadali, że segment "In memoriam" zostanie rozbudowany, ponieważ miniony rok obfitował w wielkie straty w świecie kina. A jednak nie dla wszystkich znalazło się w nim miejsce.
Największe zdziwienie wywołał brak w sekcji "In memoriam" francuskiej gwiazdy kina Brigitte Bardot. Aktorka znana z takich filmów jak "Prawda" czy "I Bóg stworzył kobietę" zmarła pod koniec grudnia. Jej nazwisko jest na liście zmarłych osób opublikowanej na stronach Akademii. Jednak w czasie "In memoriam" o niej zapomniano.