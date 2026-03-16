Oscary 2026: Nie wszyscy zmarli ludzie kina zostali uhonorowani w In memoriam. O kim zapomniano?

Tradycją Gali Oscarowej jest segment "In memoriam", w czasie którego wspominani są zmarli w ostatnim roku ludzie kina. Tradycją jest również to, że zawsze ktoś został pominięty, co wywołuje falę oburzenia w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest i tym razem.

In memoriam. O kim zapomniano podczas Oscarów 2026?



Producenci tegorocznej gali zapowiadali, że segment "In memoriam" zostanie rozbudowany, ponieważ miniony rok obfitował w wielkie straty w świecie kina. A jednak nie dla wszystkich znalazło się w nim miejsce.

Największe zdziwienie wywołał brak w sekcji "In memoriam" francuskiej gwiazdy kina Brigitte Bardot. Aktorka znana z takich filmów jak "Prawda" czy "I Bóg stworzył kobietę" zmarła pod koniec grudnia. Jej nazwisko jest na liście zmarłych osób opublikowanej na stronach Akademii. Jednak w czasie "In memoriam" o niej zapomniano.

Inne pominięte osoby to m.in. aktorzy: Malcolm-Jamal Warner, James Van Der Beek, Eric Dane, Bud Cort, Tom Noonan i Julian McMahon.

Były jednak i momenty pełne wzruszeń, jak choćby wtedy, kiedy Billy Crystal wspominał Roba i Michelle Reinerów



Barbra Streisand żegnała Roberta Redforda



A Rachel McAdams oddawała hołd Diane Keaton i Catherine O'Harze

Festiwale i nagrody Filmy

OSCARY 2026: Michael B. Jordan dziękuje czarnoskórym laureatom nagrody

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jaki rekord wyrównał Sean Penn swoją wygraną?

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Robert Downey Jr., Chris Evans i stringi Chunninga Tatuma

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscar dla Polaka! Kim jest reżyser Maciek Szczerbowski?

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą nagrodzoną Oscarem za zdjęcia

3 komentarze
Seriale

Gwiazda serialu "Firefly" zapowiada jego powrót. To będzie animacja

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Gwiazdy komedii "Druhny" razem na gali. Dostały uwagi od DiCaprio i Skarsgårda