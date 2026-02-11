Newsy Filmy Inne Oscary: gwiazdy kina na zdjęciach z lunchu dla nominowanych
Oscary: gwiazdy kina na zdjęciach z lunchu dla nominowanych

Oscary: gwiazdy kina na zdjęciach z lunchu dla nominowanych
Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pożarami z 7 stycznia, które uniemożliwiły zorganizowanie tradycyjnego lunchu dla nominowanych do Oscarów, Akademia Filmowa powróciła do swojej wieloletniej tradycji. We wtorek w hotelu Beverly Hilton odbyło się uroczyste spotkanie gwiazd, które mają szansę na statuetkę podczas 98. gali. 

Wysoka frekwencja



Jak informują obecni tam dziennikarze, sala balowa Hiltona wypełniła się po brzegi - wśród gości byli nie tylko nominowani, lecz także ich osoby towarzyszące, szefowie studiów, przyjaciele Akademii i dziennikarze. Gości usadzono losowo, nie według kategorii czy statusu. Podczas spotkania zrobiono tradycyjne grupowe zdjęcie wszystkich nominowanych. Stojąca na czele Akademii Lynette Howell Taylor podkreślała, że wszyscy obecni są już zwycięzcami. Na lunchu pojawiło się 230 nominowanych, w tym 76 kobiet. Szef studia Neon Tom Quinn zwrócił uwagę na rekordową liczbę producentek nominowanych w kategorii Najlepszy Film (konkretnie 10). 


Wśród obecnych gości byli m.in. nominowani w kategoriach aktorskich (wśród nich Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Jacob Elordi, Ethan Hawke, Stellan Skarsgård czy Elle Fanning) oraz reżyserskich (w tym Chloé Zhao, Josh Safdie, Ryan Coogler)

Zwycięzców poznamy w nocy z 15 na 16 marca. Poniżej zdjęcia wybranych gwiazd:




OSCARY 2026: od najlepszego do najgorszego



