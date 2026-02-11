Oscary: gwiazdy kina na zdjęciach z lunchu dla nominowanych

Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pożarami z 7 stycznia, które uniemożliwiły zorganizowanie tradycyjnego lunchu dla nominowanych do Oscarów, Akademia Filmowa powróciła do swojej wieloletniej tradycji. We wtorek w hotelu Beverly Hilton odbyło się uroczyste spotkanie gwiazd, które mają szansę na statuetkę podczas 98. gali.
Wysoka frekwencja
Jak informują obecni tam dziennikarze, sala balowa Hiltona wypełniła się po brzegi - wśród gości byli nie tylko nominowani, lecz także ich osoby towarzyszące, szefowie studiów, przyjaciele Akademii i dziennikarze. Gości usadzono losowo, nie według kategorii czy statusu. Podczas spotkania zrobiono tradycyjne grupowe zdjęcie wszystkich nominowanych. Stojąca na czele Akademii Lynette Howell Taylor
podkreślała, że wszyscy obecni są już zwycięzcami. Na lunchu pojawiło się 230 nominowanych, w tym 76 kobiet. Szef studia Neon Tom Quinn
zwrócił uwagę na rekordową liczbę producentek nominowanych w kategorii Najlepszy Film (konkretnie 10).
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Wśród obecnych gości byli m.in. nominowani w kategoriach aktorskich (wśród nich Emma Stone
, Leonardo DiCaprio
, Jacob Elordi
, Ethan Hawke
, Stellan Skarsgård
czy Elle Fanning
) oraz reżyserskich (w tym Chloé Zhao
, Josh Safdie
, Ryan Coogler)
Zwycięzców poznamy w nocy z 15 na 16 marca. Poniżej zdjęcia wybranych gwiazd:
Getty Images © Monica Schipper Getty Images © Monica Schipper Getty Images © Allen J. Schaben Getty Images © Allen J. Schaben Getty Images © Kayla Bartkowski Getty Images © Monica Schipper Getty Images © Monica Schipper Getty Images © Allen J. Schaben Getty Images © Kevin Winter Getty Images © Kevin Winter Getty Images © Kevin Winter Getty Images © Kayla Bartkowski
OSCARY 2026: od najlepszego do najgorszego