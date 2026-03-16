Oscary 2026: Robert Downey Jr., Chris Evans i stringi Chunninga Tatuma

Jeden z najzabawniejszych momentów tegorocznej gali oscarowej zawdzięczamy gwiazdom MCU. Robert Downey Jr. i Chris Evans pojawili się na scenie, by wręczyć Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany i oryginalny
.
Oryginalny prezent Roberta Downeya Jr. dla Chrisa Evansa z okazji rocznicy filmu "Avengers"
Podczas wstępu do przyznawania nagród Chris Evans
przypomniał swojemu towarzyszowi z uniwersum Marvela, że mamy 14. rocznicę filmu "Avengers
". Evans
ujawnił, że ma dla Roberta Downeya Jr.
scenariusz widowiska z podpisami obsady.
Jak się okazało, Downey Jr.
także miał dla Evansa prezent. To stringi, które Channing Tatum
nosił w filmie "Magic Mike
". Jak sam stwierdził, są średnio używane.
Na to zareagował z widowni sam Tatum
, który poprosił o ich zwrot. Całość wymiany obejrzycie poniżej.
Informację o zdobywcach Oscarów za scenariusz oryginalny i adaptowany, jak również w pozostałych kategoriach, znajdziecie TUTAJ
.