Oscary 2026: Robert Downey Jr., Chris Evans i stringi Chunninga Tatuma

Jeden z najzabawniejszych momentów tegorocznej gali oscarowej zawdzięczamy gwiazdom MCU. Robert Downey Jr. i Chris Evans pojawili się na scenie, by wręczyć Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany i oryginalny.

Podczas wstępu do przyznawania nagród Chris Evans przypomniał swojemu towarzyszowi z uniwersum Marvela, że mamy 14. rocznicę filmu "Avengers". Evans ujawnił, że ma dla Roberta Downeya Jr. scenariusz widowiska z podpisami obsady.

Jak się okazało, Downey Jr. także miał dla Evansa prezent. To stringi, które Channing Tatum nosił w filmie "Magic Mike". Jak sam stwierdził, są średnio używane.

Na to zareagował z widowni sam Tatum, który poprosił o ich zwrot. Całość wymiany obejrzycie poniżej.



Informację o zdobywcach Oscarów za scenariusz oryginalny i adaptowany, jak również w pozostałych kategoriach, znajdziecie TUTAJ.

