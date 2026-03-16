Oscary 2026: Gwiazdy komedii "Druhny" razem na gali. Co im napisali Leonardo DiCaprio i Stellan Skarsgård?

The Hollywood Reporter, youtube.com
źródło: Getty Images
autor: Frank Micelotta
Tegoroczna gala oscarowa okazała się idealnym pretekstem do świętowania 15. rocznicy premiery filmu "Druhny". Na scenie pojawiły się gwiazdy Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne i Ellie Kemper.

W 2011 roku "Druhny" były jedną z większych kinowych niespodzianek. Film okazał się kasowym przebojem i dostał dwie nominacje do Oscarów. Fani domagali się kontynuacji, ale ta nigdy nie nadeszła. Producenci Gali Oscarowej postanowili jednak przypomnieć światu o filmie.

Po 15 latach gwiazdy filmu - Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Rose Byrne i Ellie Kemper - znów spotkały się, by wręczyć dwie nagrody: muzyka i dźwięk. Panie zostały przywitane owacją na stojąco.

W trakcie swojego występu aktorki otrzymały kartki z notkami rzekomo napisanymi przez gwiazdy z widowni. Rose Byrne (która tego wieczoru była też nominowaną w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa) odczytała liścik od "Leonarda DiCaprio": Rose, proszę, możesz przestać na mnie patrzeć. Kontakt wzrokowy to dla mnie za dużo. Myślę o wyjściu. Czuję się niekomfortowo. Z poważaniem, Leonardo DiCaprio. Na co Byrne odparła: Przepraszam. Rzeczywiście patrzyłam na ciebie. Myślałam, że to ktoś inny.

Rudolph odczytała następujący liścik: Panie wyglądacie dziś niezwykle pięknie. Dobrze się starzejecie. Liścik był rzekomo podpisany przez Stellana Skarsgårda, jedną z gwiazd "Wartości sentymentalnej".

Inna gwiazda tego filmu, Elle Fanning, także "napisała" parę słów. Odczytała je McCarthy: Wszystkie rzeczy, które zrobiłyście ze swoimi twarzami, są w dobrym guście.

Zdobywców Oscarów za muzykę i dźwięk, a także w pozostałych kategoriach znajdziecie TUTAJ.

