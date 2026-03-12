Newsy Filmy Festiwale i nagrody Iran zaatakuje Oscary? FBI wydało ostrzeżenie
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+Ira%C5%84skie+drony+uderz%C4%85+w+Kaliforni%C4%99+FBI+wydaje+ostrze%C5%BCenie-165592
źródło: Getty Images
autor: Carlo Allegri
Zbliża się 98. ceremonia rozdania Oscarów. Tegoroczna gala może upłynąć w nerwowej atmosferze. Jak podaje Deadline, FBI wydało ostrzeżenie przed potencjalnymi atakami irańskich dronów w Kalifornii.

Iran zaatakuje Kalifornię? Przeczytaj komunikat FBI


Obecna sytuacja w Azji Zachodniej – atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – może odbić się na  W wydanym przez FBI komunikacie czytamy:

Otrzymaliśmy niedawno informację, że na początku lutego 2026 roku Iran rzekomo planował przeprowadzenie niespodziewanego ataku przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych z niezidentyfikowanego statku cumującego u wybrzeży USA. W przypadku gdyby Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran, miały one zaatakować nieokreślone cele w Kalifornii. Nie mamy dodatkowych informacji dotyczących czasu, metody, celu ani sprawców tego domniemanego ataku.

GettyImages-2263731701.jpg Getty Images © Francois Durand
Luty 2026. Jafar Panahi na 51. gali rozdania Cezarów

Naturalnym celem wydaje się oczywiście gala przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, czyli relacjonowana na całym świecie impreza z udziałem największych gwiazd. Organizatorzy odmówili komentarza. Deadline powołuje się jednak na źródło bezpośrednio związane z wydarzeniem, według którego środki bezpieczeństwa, zawsze będące na najwyższym poziomie, zostały w tym roku jeszcze zaostrzone.

Sytuację skomentował gubernator Gavin Newsom: 

Wspólnie z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa i wywiadu, w tym z Kalifornijskiego Biura Służb Ratunkowych, monitorujemy potencjalne zagrożenia dla Kalifornii. Póki co nie mamy informacji o żadnych bezpośrednich zagrożeniach, pozostajemy jednak przygotowani na każdą sytuację kryzysową w naszym stanie.

Zobacz zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"


Przypominamy zwiastun komediodramatu "To był zwykły przypadek", który walczy w tym roku o dwie statuetki: za najlepszy scenariusz oryginalny i dla najlepszego filmu międzynarodowego (jako reprezentant Francji). Reżyser Jafar Panahi został zaocznie skazany przez irański sąd na karę więzienia (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ).


