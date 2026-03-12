Iran zaatakuje Oscary? FBI wydało ostrzeżenie

Zbliża się 98. ceremonia rozdania Oscarów. Tegoroczna gala może upłynąć w nerwowej atmosferze. Jak podaje Deadline, FBI wydało ostrzeżenie przed potencjalnymi atakami irańskich dronów w Kalifornii. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Iran zaatakuje Kalifornię? Przeczytaj komunikat FBI
Obecna sytuacja w Azji Zachodniej – atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran – może odbić się na W wydanym przez FBI komunikacie czytamy: Otrzymaliśmy niedawno informację, że na początku lutego 2026 roku Iran rzekomo planował przeprowadzenie niespodziewanego ataku przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych z niezidentyfikowanego statku cumującego u wybrzeży USA. W przypadku gdyby Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran, miały one zaatakować nieokreślone cele w Kalifornii. Nie mamy dodatkowych informacji dotyczących czasu, metody, celu ani sprawców tego domniemanego ataku.
Getty Images © Francois Durand
Luty 2026. Jafar Panahi na 51. gali rozdania Cezarów
Naturalnym celem wydaje się oczywiście gala przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, czyli relacjonowana na całym świecie impreza z udziałem największych gwiazd. Organizatorzy odmówili komentarza. Deadline powołuje się jednak na źródło bezpośrednio związane z wydarzeniem, według którego środki bezpieczeństwa, zawsze będące na najwyższym poziomie, zostały w tym roku jeszcze zaostrzone.
Sytuację skomentował gubernator Gavin Newsom: Wspólnie z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa i wywiadu, w tym z Kalifornijskiego Biura Służb Ratunkowych, monitorujemy potencjalne zagrożenia dla Kalifornii. Póki co nie mamy informacji o żadnych bezpośrednich zagrożeniach, pozostajemy jednak przygotowani na każdą sytuację kryzysową w naszym stanie.
