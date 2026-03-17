Oscary 2026: Jane Fonda pyta, dlaczego Barbra Streisand żegnała Roberta Redforda

Tegoroczna sekcja "In memoriam" na Gali Oscarowej została rozbudowana, by godnie pożegnać największe osobistości świata kina, które odeszły w minionym roku. Jane Fonda ma co do tej sekcji swoje uwagi i nie bała się nimi publicznie podzielić.
To ja powinnam żegnać Roberta - Jane Fonda o "In memoriam" na Oscarach 2026
Jedną z osób, które w szczególny sposób zostały uhonorowane w sekcji "In memoriam", był Robert Redford. Na scenie żegnała go Barbra Streisand, która wystąpiła z nim w filmie "Tacy byliśmy".
Jane Fonda tak o tym mówiła na imprezie po Oscarach zorganizowanej przez "Vanity Fair": Chciałabym wiedzieć, jakim cudem to Streisand została wybrana do pożegnania Redforda. Zrobiła z nim tylko jeden film, a ja aż cztery. Mam więcej do powiedzenia.
Zapytana o to, co najbardziej wspomina, Fonda odparła ze śmiechem: Zawsze go kochałam. Był takim hojnym człowiekiem, pełnym cnót. I zrobił wiele dla filmów, naprawdę je zmienił, w szczególności kino niezależne.