Polak z szansą na Oscara za film krótkometrażowy. Kim jest Maciek Szczerbowski?

Wczoraj poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Oscarów - wśród nich znalazły się także wyróżnienia dla polskich twórców. Jednym z nich jest Maciek Szczerbowski, który ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszego filmu krótkometrażowego za "The Girl Who Cried Pearls". Przybliżmy nieco postać twórcy.
Maciej Szczerbowski - kariera
Getty Images © Scott Gries
Urodzony w artystycznej rodzinie Szczerbowski
pierwsze lata życia mieszkał w Poznaniu, a jako dziesięciolatek wyjechał do Kanady. Kształcił się na studiach teatralnych. Kluczowym momentem w jego karierze było spotkanie Chrisa Lavisa
na zajęciach z religioznawstwa. To właśnie z nim w 1997 roku założył grupę artystyczną Clyde Henry Productions
. Ich pierwszym profesjonalnym filmem było "Madame Tutli-Putli" (2007), opowiadające o samotnej kobiecie, która wyrusza w daleką podróż.
Trwający siedemnascie minut film zdobył w Cannes
Canal+ Grand Prize, a także nagrodę dla najlepszej krótkometrażowej animacji podczas Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Toronto. Kilka miesięcy później duet otrzymał też pierwszą nominację do Oscara
. Sukces ten sprawił, że Szczerbowski i Lavis nawiązali współpracę ze Spikiem Jonzem - wspólnie z nim stworzyli film "Higglety Pigglety Pop! Życie to musi być coś więcej", będący adaptacją prozy Maurice’a Sendaka, w którym głosu użyczyła m.in. Meryl Streep.
W kolejnych latach Szczerbowski tworzył m.in. filmy wykorzystujące technologię VR - w tym "Gymnasię" z 2019 roku. "The Girl Who Cried Pearls", za które w tym roku nominowani są Szczerbowski i Lavis, zostało już nagrodzone m.in. na festiwalu w Toronto (jako najlepszy film krótkometrażowy).
O czym opowiada "The Girl Who Cried Pearls"?
W Montrealu, na początku XX wieku, biedny chłopiec zakochuje się w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je bezwzględnemu pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Skuszony chciwością chłopiec musi wybrać między miłością a bogactwem. Ten wybór może skazać jego duszę potępienie.
"The Girl Who Cried Pearls" - zwiastun