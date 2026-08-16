Oscary 2026: Miłość ci wszystko zagwarantuje, nawet statuetkę?

Siódmy kraj dołączył do rywalizacji o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ten sposób liczba pretendentów do statuetki wzrosła do dziesięciu.
Romans walczy o Oscara
Siódmym krajem w rywalizacji została Dominikana. Do Los Angeles wyśle film, który był już pokazywany w USA. To opowieść o miłości "Melodrama". Obraz miał swoją premierę w kwietniu na festiwalu w Miami.
Bohaterką filmu jest Sonia, która po śmierci męża zmuszona jest do porzucenia domu, w którym spędziła praktycznie całe życie. Przenosi się do niewielkiego mieszkanka nad brzegiem morza. Początkowo nie potrafi zaakceptować zmiany w swoim życiu. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje robotnika z Haiti. Jednak ich związek nie jest akceptowany przez społeczność...
Dominikana na poważnie zaczęła traktować Oscary 15 lat temu. Mimo to żaden z wysłanych filmów nie zdołał wywalczyć miejsca chociażby na skróconej liście do nominacji.
Zwiastun filmu "Melodrama"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy