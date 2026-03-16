Oscary 2026: laureaci i ich statuetki. Zobacz zdjęcia

98. ceremonia wręczenia Oscarów przeszła do historii - zwycięzcą okazał się film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, który otrzymał także statuetki za reżyserię i scenariusz. Łącznie produkcja otrzymała sześć Oscarów.
W kategoriach aktorskich nagrodzeni zostali Jessie Buckley
, Michael B. Jordan
, Sean Penn
(nieobecny) oraz Amy Madigan
. Nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego zdobyła "Wartość sentymentalna
", a statuetka dla najlepszego filmu animowanego trafiła do "K-popowych łowczyń demonów
", które otrzymałe także Oscara za piosenkę "Golden".
Cztery statuetki powędrowały do "Grzeszników
" - poza Michaelem B. Jordanem
, wyróżnieni zostali także Ryan Coogler
(za scenariusz oryginalny), Ludwig Göransson
(muzyka) oraz Autumn Durald Arkapaw
(zdjęcia), która jest pierwszą kobietą nagrodzoną w swojej kategorii..
Miłym akcentem jest Oscar dla krótkometrażowej animacji "Girl, Who Cried Pearls
", którego współtwórcą jest Maciek Szczerbowski
Miłym akcentem jest Oscar dla krótkometrażowej animacji "Girl, Who Cried Pearls
