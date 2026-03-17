Oscary 2026: Penn nagrodzony, ale nieobecny. Powód? Ukraina

Oscary 2026: Penn nagrodzony, ale nieobecny. Powód? Ukraina
Podczas 98. gali Oscarów Sean Penn zdobył statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej". To jego trzeci Oscar i pierwszy w kategorii drugoplanowej (wcześniej nagradzany był za główne role w "Rzece tajemnic" i "Obywatelu Milku"). Aktor nie odebrał nowej nagrody osobiście - wszystko wskazuje na to, że postanowił ominąć galę, aby udać się z wizytą na Ukrainę.

Penn od kilku lat wspiera Ukrainę



Dzień po ceremonii zdjęcie z Pennem opublikował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Na fotografii widać obu mężczyzn siedzących i rozmawiających w jednym z pomieszczeń urzędowych. Prezydent podziękował Pennowi za jego konsekwentne wsparcie dla Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji i wyraził przekonanie, że aktor nadal będzie opowiadać się po stronie jego kraju.



Podczas samej gali nagrodę w imieniu Penna odebrał ubiegłoroczny laureat Kieran Culkin, żartując do zgromadzonych, że Penn "nie mógł być obecny – albo nie chciał". Nieobecność aktora nie była jednak zaskoczeniem. Kilka lat temu Penn przekazał jedną ze swoich dotychczasowych statuetek właśnie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Groził też wówczas, że przetopi swoje nagrody, jeśli organizatorzy gali nie pozwolą zabrać głosu prezydentowi Ukrainy.

Penn od lat angażuje się w działania humanitarne i polityczne. Wraz z Aaronem Kaufmanem zrealizował dokument "Moc", poświęcony Ukrainie i jej prezydentowi. Wcześniej był aktywny m.in. podczas pomocy ofiarom huraganu Katrina oraz trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku.

