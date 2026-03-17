Oscary 2026: Penn nagrodzony, ale nieobecny. Powód? Ukraina

Podczas 98. gali Oscarów Sean Penn zdobył statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej". To jego trzeci Oscar i pierwszy w kategorii drugoplanowej (wcześniej nagradzany był za główne role w "Rzece tajemnic" i "Obywatelu Milku"). Aktor nie odebrał nowej nagrody osobiście - wszystko wskazuje na to, że postanowił ominąć galę, aby udać się z wizytą na Ukrainę.
Penn od kilku lat wspiera Ukrainę
Dzień po ceremonii zdjęcie z Pennem
opublikował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski
. Na fotografii widać obu mężczyzn siedzących i rozmawiających w jednym z pomieszczeń urzędowych. Prezydent podziękował Pennowi
za jego konsekwentne wsparcie dla Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji i wyraził przekonanie, że aktor nadal będzie opowiadać się po stronie jego kraju.
Podczas samej gali nagrodę w imieniu Penna
odebrał ubiegłoroczny laureat Kieran Culkin
, żartując do zgromadzonych, że Penn "nie mógł być obecny – albo nie chciał". Nieobecność aktora nie była jednak zaskoczeniem. Kilka lat temu Penn
przekazał jedną ze swoich dotychczasowych statuetek właśnie Wołodymyrowi Zełenskiemu
. Groził też wówczas, że przetopi swoje nagrody, jeśli organizatorzy gali nie pozwolą zabrać głosu prezydentowi Ukrainy. Penn
od lat angażuje się w działania humanitarne i polityczne. Wraz z Aaronem Kaufmanem
zrealizował dokument "Moc
", poświęcony Ukrainie i jej prezydentowi. Wcześniej był aktywny m.in. podczas pomocy ofiarom huraganu Katrina oraz trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 roku.
"Moc" - zwiastun