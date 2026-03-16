Oscary 2026: Jaki rekord wyrównał Sean Penn swoją wygraną?

Podczas 98. gali Oscarów Sean Penn zdobył statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej". To jego trzeci Oscar i pierwszy w kategorii drugoplanowej (wcześniej nagradzany był za główne role w "Rzece tajemnic" i "Obywatelu Milku"). Tym samym dołączył do elitarnego grona mężczyzn, którzy triumfowali trzykrotnie w aktorskich kategoriach - Jacka Nicholsona, Waltera Brennana i Daniela Day-Lewisa.
Penn nie pojawił się na gali
Penn zdobył uznanie krytyków za rolę Stevena J. Lockjawa, określanego jako symbol współczesnego autorytaryzmu amerykańskiego. Jego zwycięstwo było spodziewane po wcześniejszych triumfach w nagrodach BAFTA
i SAG-AFTRA, mimo że wcześniej przegrał z Jacobem Elordim
("Frankenstein
") w Critics Choice
i ze Stellanem Skarsgårdem
("Wartość sentymentalna
") w rywalizacji o Złote Globy
.
Aktor nie pojawił się na gali oscarowej, a statuetkę odebrał w jego imieniu prezentujący nagrodę Kieran Culkin
, który stwierdził, że zwycięzca nie mógł albo nie chciał się pojawić. Penn
był nominowany w tym roku także razem z Delroyem Lindo
("Grzesznicy
") i Beniciem Del Toro
("Jedna bitwa po drugiej
").
Kilka lat temu Penn
przekazał jedną ze swoich dotychczasowych statuetek Wołodymyrowi Zełenskiemu
. Groził też wówczas, że przetopi swoje nagrody, jeśli organizatorzy gali nie pozwolą zabrać głosu prezydentowi Ukrainy. Oscary 2026: LISTA LAUREATÓW
"Jedna bitwa po drugiej" - zwiastun