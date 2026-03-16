Oscary 2026: Jaki rekord wyrównał Sean Penn swoją wygraną?

Podczas 98. gali Oscarów Sean Penn zdobył statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej". To jego trzeci Oscar i pierwszy w kategorii drugoplanowej (wcześniej nagradzany był za główne role w "Rzece tajemnic" i "Obywatelu Milku"). Tym samym dołączył do elitarnego grona mężczyzn, którzy triumfowali trzykrotnie w aktorskich kategoriach - Jacka Nicholsona, Waltera Brennana i Daniela Day-Lewisa.

Penn zdobył uznanie krytyków za rolę Stevena J. Lockjawa, określanego jako symbol współczesnego autorytaryzmu amerykańskiego. Jego zwycięstwo było spodziewane po wcześniejszych triumfach w nagrodach BAFTA i SAG-AFTRA, mimo że wcześniej przegrał z Jacobem Elordim ("Frankenstein") w Critics Choice i ze Stellanem Skarsgårdem ("Wartość sentymentalna") w rywalizacji o Złote Globy.

Aktor nie pojawił się na gali oscarowej, a statuetkę odebrał w jego imieniu prezentujący nagrodę Kieran Culkin, który stwierdził, że zwycięzca nie mógł albo nie chciał się pojawić. Penn był nominowany w tym roku także razem z Delroyem Lindo ("Grzesznicy") i Beniciem Del Toro ("Jedna bitwa po drugiej").

Kilka lat temu Penn przekazał jedną ze swoich dotychczasowych statuetek Wołodymyrowi Zełenskiemu. Groził też wówczas, że przetopi swoje nagrody, jeśli organizatorzy gali nie pozwolą zabrać głosu prezydentowi Ukrainy.

