Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Wielcy przegrani. Czy Timothée Chalamet przynosi pecha?
Filmweb
źródło: Materiały prasowe
Gala Oscarowa to nie tylko zwycięzcy. Są też przegrani. I po raz drugi największym przegranym okazał się film, w którym zagrał Timothée Chalamet. Czy można już mówić o klątwie aktora?

"Wielki Marty" - wielka przegrana



Timothée Chalamet był jednym z faworytów do zdobycia nagrody w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. To była jego trzecia nominacja w tej kategorii w karierze. I po raz trzeci musiał klaskać i uśmiechać się, kiedy inni odbierali statuetki. W tym roku pokonał go Michael B. Jordan.

Jednak nominacja dla Chalameta była tylko jedną z dziewięciu, jakie otrzymał film "Wielki Marty". Żaden z twórców pracujących przy nim nie miał szczęścia. Film nie otrzymał choćby jednej statuetki.

Tym samym powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy to "Kompletnie nieznany" - film, w którym Timothée Chalamet także zagrał główną rolę - rozpoczynał galę oscarową z ośmioma nominacjami, a zakończył ją bez statuetki.


Nie tylko "Wielki Marty". Komu jeszcze zabrakło szczęścia na Oscarach 2026?



Za przegranego gali można uznać także inny film z dziewięcioma nominacjami. "Wartość sentymentalna" zakończyła wieczór z jedną wygraną - dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Nominowany w ośmiu kategoriach "Hamnet" także otrzymał tylko jedną statuetkę - dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Do przegranych należy zaliczyć także: "Sny o pociągach", "Bugonię" i "Tajnego agenta". Wszystkie trzy miały po cztery szanse na Oscary. Żaden z nich nie poczuł smaku zwycięstwa.

Informację o wszystkich zwycięzcach Oscarów 2026 znajdziecie TUTAJ.

