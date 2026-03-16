Oscary 2026: Wielcy przegrani. Czy Timothée Chalamet przynosi pecha?

Gala Oscarowa to nie tylko zwycięzcy. Są też przegrani. I po raz drugi największym przegranym okazał się film, w którym zagrał Timothée Chalamet. Czy można już mówić o klątwie aktora?
"Wielki Marty" - wielka przegrana Timothée Chalamet
był jednym z faworytów do zdobycia nagrody w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. To była jego trzecia nominacja w tej kategorii w karierze. I po raz trzeci musiał klaskać i uśmiechać się, kiedy inni odbierali statuetki. W tym roku pokonał go Michael B. Jordan
.
Jednak nominacja dla Chalameta
była tylko jedną z dziewięciu, jakie otrzymał film "Wielki Marty"
. Żaden z twórców pracujących przy nim nie miał szczęścia. Film nie otrzymał choćby jednej statuetki. Tym samym powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy to "Kompletnie nieznany" - film, w którym Timothée Chalamet także zagrał główną rolę - rozpoczynał galę oscarową z ośmioma nominacjami, a zakończył ją bez statuetki.
Nie tylko "Wielki Marty". Komu jeszcze zabrakło szczęścia na Oscarach 2026?
Za przegranego gali można uznać także inny film z dziewięcioma nominacjami. "Wartość sentymentalna"
zakończyła wieczór z jedną wygraną - dla najlepszego filmu międzynarodowego.
Nominowany w ośmiu kategoriach "Hamnet"
także otrzymał tylko jedną statuetkę - dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.
Do przegranych należy zaliczyć także: "Sny o pociągach", "Bugonię" i "Tajnego agenta"
. Wszystkie trzy miały po cztery szanse na Oscary. Żaden z nich nie poczuł smaku zwycięstwa.
Zwiastun filmu "Wielki Marty"