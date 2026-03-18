Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Czy ktoś to jeszcze ogląda? Mamy odpowiedź
The Hollywood Reporter
Nie pomogły największe gwiazdy kina. Nie pomogło nominowanie w głównych kategoriach popularnych wśród Amerykanów filmów. Tegoroczna Gala Oscarowa z mniejszą widownią niż w latach 2023-25.

Oscary 2026: Wyniki oglądalności Gali Oscarowej



W Ameryce Oscary 2026 można było oglądać w telewizji, na antenie ABC, a także w Internecie, na platformie Hulu. Z tej okazji skorzystało 17,86 mln widzów. Tak w każdym razie twierdzi Nielsen.

Oznacza to spadek widowni o 9% w porównaniu do ubiegłorocznej transmisji ceremonii wręczenia Oscarów. W rzeczy samej jest to trzeci najsłabszy wynik oglądalności w historii Oscarów. Słabiej wypadły tylko transmisje w 2021 roku (10,4 mln widzów) i w 2022 roku (16,68 mln widzów).

Amerykańscy widzowie, w szczególności młodsi, nie są zainteresowani oglądaniem całej, trwającej kilka godzin ceremonii. To jednak nie oznacza, że w ogóle nie interesują się tymi nagrodami. Wolą jednak dostać krótkie raporty. Tak w każdym razie wynika z danych dotyczących obecności Oscarów w mediach społecznościowych. Liczba wspomnień przekroczyła w czasie transmisji gali 181 milionów, co oznacza aż 42-procentowy wzrost w porównaniu do wyników z 2025 roku.

Conan O'Brien otwiera Oscary 2026



