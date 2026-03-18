Oscary 2026: Czy ktoś to jeszcze ogląda? Mamy odpowiedź

Oznacza to spadek widowni o 9% w porównaniu do ubiegłorocznej transmisji ceremonii wręczenia Oscarów. W rzeczy samej jest to trzeci najsłabszy wynik oglądalności w historii Oscarów. Słabiej wypadły tylko transmisje w 2021 roku (10,4 mln widzów) i w 2022 roku (16,68 mln widzów).
Amerykańscy widzowie, w szczególności młodsi, nie są zainteresowani oglądaniem całej, trwającej kilka godzin ceremonii. To jednak nie oznacza, że w ogóle nie interesują się tymi nagrodami. Wolą jednak dostać krótkie raporty. Tak w każdym razie wynika z danych dotyczących obecności Oscarów w mediach społecznościowych. Liczba wspomnień przekroczyła w czasie transmisji gali 181 milionów, co oznacza aż 42-procentowy wzrost w porównaniu do wyników z 2025 roku.