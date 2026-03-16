Newsy Filmy Inne Anderson źle przedstawił czarnoskóre kobiety? Nagrodzony reżyser komentuje
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+nagrodzony+Paul+Thomas+Anderson+odpowiada+na+zarzuty+dotycz%C4%85ce+%22Jednej+bitwy+po+drugiej%22-165636
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Paul Thomas Anderson triumfował podczas 98. ceremonii rozdania Oscarów. Dzięki sukcesowi filmu "Jedna bitwa po drugiej" reżyser zdobył trzy statuetki za jeden tytuł - dla najlepszego reżysera, za scenariusz adaptowany oraz jako producent.

Sukces "Jednej bitwy po drugiej"



Tym samym Anderson dołączył do grona filmowców, którzy zdobyli co najmniej trzy Oscary za jeden film. Wcześniej dokonali tego m.in. Joon-ho Bong za "Parasite", James Cameron za "Titanica", Peter Jackson za "Władcę Pierścieni: Powrót króla" czy Francis Ford Coppola za "Ojca chrzestnego II". W ubiegłym roku do tego grona dołączył również Sean Baker, który zdobył aż cztery Oscary za film "Anora".

"Jedna bitwa po drugiej" miała w tym roku 13 nominacji i ostatecznie zdobyła sześć statuetek - także za casting, montaż oraz rolę drugoplanową Seana Penna.


Anderson odpowiada na kontrowersje



Po gali Anderson odniósł się także do krytyki, która od premiery towarzyszy filmowi. Część komentatorów zarzucała produkcji problematyczne przedstawienie czarnoskórych kobiet, zwłaszcza postaci rewolucjonistki Perfidii Beverly Hills granej przez Teyanę Taylor.

Reżyser przyznał, że zna te zarzuty, ale podkreślił, że złożoność bohaterki była zamierzona. W rozmowie z dziennikarzami mówił: Wiedzieliśmy, że opowiadamy historię skomplikowaną, a nie heroiczną. Ta postać popełnia błędy i zmaga się m.in. z depresją poporodową. Anderson dodał, że Perfidia w filmie staje się raczej antybohaterką, a właściwa historia dotyczy kolejnego pokolenia, czyli postaci Willi granej przez Chase Infiniti, która próbuje poradzić sobie z trudnym dziedzictwem swoich rodziców.

Do dyskusji wokół filmu wcześniej odniosła się także sama Taylor. Aktorka podkreśliła, że kino powinno prowokować rozmowy o niejednoznacznych bohaterach i różnych punktach widzenia, a kontrowersje wokół Perfidii był dowodem na to, jak film poruszył widownię.


"Jedna bitwa po drugiej" - zwiastun



