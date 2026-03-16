Anderson źle przedstawił czarnoskóre kobiety? Nagrodzony reżyser komentuje

Paul Thomas Anderson triumfował podczas 98. ceremonii rozdania Oscarów. Dzięki sukcesowi filmu "Jedna bitwa po drugiej" reżyser zdobył trzy statuetki za jeden tytuł - dla najlepszego reżysera, za scenariusz adaptowany oraz jako producent.
Sukces "Jednej bitwy po drugiej"
Tym samym Anderson
dołączył do grona filmowców, którzy zdobyli co najmniej trzy Oscary
za jeden film. Wcześniej dokonali tego m.in. Joon-ho Bong
za "Parasite
", James Cameron
za "Titanica
", Peter Jackson
za "Władcę Pierścieni: Powrót króla
" czy Francis Ford Coppola
za "Ojca chrzestnego II
". W ubiegłym roku do tego grona dołączył również Sean Baker
, który zdobył aż cztery Oscary
za film "Anora
".
"Jedna bitwa po drugiej
" miała w tym roku 13 nominacji i ostatecznie zdobyła sześć statuetek - także za casting, montaż oraz rolę drugoplanową Seana Penna
.
Anderson odpowiada na kontrowersje
Po gali Anderson
odniósł się także do krytyki, która od premiery towarzyszy filmowi. Część komentatorów zarzucała produkcji problematyczne przedstawienie czarnoskórych kobiet, zwłaszcza postaci rewolucjonistki Perfidii Beverly Hills granej przez Teyanę Taylor
.
Reżyser przyznał, że zna te zarzuty, ale podkreślił, że złożoność bohaterki była zamierzona. W rozmowie z dziennikarzami mówił: Wiedzieliśmy, że opowiadamy historię skomplikowaną, a nie heroiczną. Ta postać popełnia błędy i zmaga się m.in. z depresją poporodową. Anderson
dodał, że Perfidia w filmie staje się raczej antybohaterką, a właściwa historia dotyczy kolejnego pokolenia, czyli postaci Willi granej przez Chase Infiniti
, która próbuje poradzić sobie z trudnym dziedzictwem swoich rodziców.
Do dyskusji wokół filmu wcześniej odniosła się także sama Taylor
. Aktorka podkreśliła, że kino powinno prowokować rozmowy o niejednoznacznych bohaterach i różnych punktach widzenia, a kontrowersje wokół Perfidii był dowodem na to, jak film poruszył widownię.
