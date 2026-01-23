Oscary 2026 Nominacje - Pełna lista we wszystkich kategoriach

Ogłoszono nominacje do 98. edycji Oscarów. Gala, podczas której poznamy zwycięzców, odbędzie się 15 marca 2026 roku. Gospodarzem imprezy będzie Conan O'Brien.
Oscary 2026: "Grzesznicy" z rekordem nominacji
Powody do świętowania mają twórcy "Grzeszników
" – dzieło Ryana Cooglera
ma szansę na aż 16 statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor pierwszoplanowy. Nie zabrakło polskich akcentów. O Oscara w kategorii najlepsze kostiumy zawalczy Małgosia Turzańska
, która pracowała przy "Hamnecie
" w reżyserii Chloé Zhao
. Z kolei w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany nominowano "The Girl Who Cried Pearls
", którego współreżyserem jest Maciek Szczerbowski
.
Oscary 2026: Lista nominacji we wszystkich kategoriach Najlepszy film
"Bugonia
""F1:Film
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Tajny agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
" Najlepszy reżyser Chloé Zhao
– "Hamnet
" Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Joachim Trier
– "Wartość sentymentalna
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Najlepszy aktor pierwszoplanowy Timothée Chalamet
– "Wielki Marty
" Leonardo DiCaprio
– "Jedna bitwa po drugiej
" Ethan Hawke
– "Blue Moon
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Wagner Moura
– "Tajny agent
" Najlepsza aktorka pierwszoplanowa Jessie Buckley
– "Hamnet
" Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Kate Hudson
– "Song Sung Blue
" Renate Reinsve
– "Wartość sentymentalna
" Emma Stone
– "Bugonia
" Najlepsza aktorka drugoplanowa Elle Fanning
– "Wartość sentymentalna
" Inga Ibsdotter Lilleaas
– "Wartość sentymentalna
" Amy Madigan
– "Zniknięcia
" Wunmi Mosaku
– "Grzesznicy
" Teyana Taylor
– "Jedna bitwa po drugiej
" Najlepszy aktor drugoplanowy Benicio del Toro
– "Jedna bitwa po drugiej
" Jacob Elordi
– "Frankenstein
" Delroy Lindo
– "Grzesznicy
" Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" Stellan Skarsgard
– "Wartość sentymentalna
" Najlepszy scenariusz adaptowany Will Tracy
– "Bugonia
" Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" Chloé Zhao
, Maggie O'Farrell
– "Hamnet
" Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Clint Bentley
, Greg Kwedar
– "Sny o pociągach
" Najlepszy scenariusz oryginalny Robert Kaplow
– "Blue Moon
" Jafar Panahi
– "To był zwykły przypadek
" Josh Safdie
, Ronald Bronstein
– "Wielki Marty
" Joachim Trier
, Eskil Vogt
– "Wartość sentymentalna
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Najlepszy film międzynarodowy
"Tajny agent
", reż. Kleber Mendonça Filho
"To był zwykły przypadek
", reż. Jafar Panahi
"Wartość sentymentalna
", reż. Joachim Trier
"Sirât
", reż. Oliver Laxe
"Głos Hind Rajab
", reż. Kaouther Ben Hania Najlepsza animacja długometrażowa
"Arco
", reż. Ugo Bienvenu
"Elio
", reż. Adrian Molina
, Madeline Sharafian
"K-popowe łowczynie demonów
", reż. Chris Appelhans
, Maggie Kang
"Mała Amelia
", reż. Maïlys Vallade
, Liane-Cho Han Jin Kuang
"Zwierzogród 2
", reż. Jared Bush
, Byron Howard Najlepszy dokument długometrażowy
"Prawo Alabamy
", reż. Andrew Jarecki
, Charlotte Kaufman
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
", reż. Ryan White
"Cięcie skał
", reż. Mohammad Reza Eyni
, Sara Khaki
"Pan Nikt kontra Putin
", reż. David Borenstein
, Pavel Talankin
"Idealna sąsiadka
", reż. Geeta Gandbhir Najlepsza charakteryzacja i fryzury
"Frankenstein
"
"Kokuho
"
"Grzesznicy"
"Smashing Machine
"
"Brzydka siostra
" Najlepsze kostiumy Deborah Lynn Scott
– "Avatar: Ogień i popiół
" Kate Hawley
– "Frankenstein
" Małgosia Turzańska
– "Hamnet
" Miyako Bellizzi
– "Wielki Marty
" Ruth E. Carter
– "Grzesznicy
" Najlepsza muzyka oryginalna
"Bugonia
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
" Najlepsza piosenka
"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless
"
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów
"
"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy
"
"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verdi!
"
"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach
" Najlepsza scenografia Tamara Deverell
– "Frankenstein
" Fiona Crombie
– "Hamnet
" Jack Fisk
– "Wielki Marty
" Florencia Martin
– "Jedna bitwa po drugiej
" Hannah Beachler
– "Grzesznicy
" Najlepszy montaż Stephen Mirrione
– "F1:Film
" Ronald Bronstein
, Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Andy Jurgensen
– "Jedna bitwa po drugiej
" Olivier Bugge Coutté
– "Wartość sentymentalna
" Michael P. Shawver
– "Grzesznicy
" Najlepszy dźwięk
"F1:Film
"
"Frankenstein
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Sirât
" Najlepsze efekty specjalne
"Avatar: Ogień i popiół
"
"F1: Film
"
"Jurassic World: Odrodzenie
"
"Zaginiony autokar
"
"Grzesznicy
" Najlepsze zdjęcia
"Frankenstein
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
" Najlepszy casting
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Tajny agent"
"Grzesznicy
" Najlepszy fabularny film krótkometrażowy
"Butcher’s Stain
"
"A Friend of Dorothy
"
"Jane Austen’s Period Drama
"
"The Singers
"
"Two People Exchanging Saliva
" Najlepszy animowany film krótkometrażowy
"Butterfly
"
"Forevergreen
"
"The Girl Who Cried Pearls
"
"Plan emerytalny
"
"The Three Sisters
" Najlepszy dokument krótkometrażowy
"Wszystkie puste pokoje
", reż. Joshua Seftel
"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda
", reż. Brent Renaud
, Craig Renaud
"Children No More: Were and Are Gone
", reż. Hilla Medalia
"Diabeł ma zajęcie
", reż. Geeta Gandbhir
"Perfectly a Strangeness
", reż. Alison McAlpine
