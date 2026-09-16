Oscary 2027: "Czarna kula", "Życie snem" dołączają do rywalizacji

W ostatnich dniach pojawiło się kilku mocnych pretendentów do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W stawce jest już ponad 60 tytułów.
Jeden z najgłośniejszych filmów roku kandydatem Hiszpanii
Hiszpania nie zaskoczyła. Do oscarowej rywalizacji wystawiła bowiem nagrodzony w Cannes za reżyserię film "Czarna kula".
Prowadzona w trzech planach czasowych opowieść — od republikańskiej Hiszpanii lat 30., przez okres wojny domowej w 1937 roku, po współczesną Hiszpanię roku 2017 — splata losy trzech bohaterów w refleksję nad miłością, tożsamością i pamięcią.
W tej dekadzie Hiszpania już dwukrotnie była nominowana w kategorii filmu międzynarodowego. Jednak ostatnią statuetkę zdobyła 22 lata temu.
Zwiastun filmu "Czarna kula"
Nagroda jury festiwalu w Cannes kandydatem Bułgarii
I pozostajemy na tegorocznym festiwalu w Cannes. To z konkursu głównego pochodzi kandydat Bułgarii. "Życie snem" zdobyło w Cannes nagrodę jury.
W regionie przygranicznym między Bułgarią, Grecją i Turcją pewna kobieta zgadza się na niebezpieczny układ, by pomóc dawnemu znajomemu.
Bułgaria po raz 37. staje do walki o Oscara. Kraj jednak wciąż czeka na pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Życie snem"
Obsypany nagrodami film wystawiony przez Węgry
Kolejnym mocnym kandydatem w tegorocznym wyścigu jest reprezentant Węgier – "Milcząca przyjaciółka". Obraz został w ubiegłym roku obsypany nagrodami pozaregulaminowymi na festiwalu w Wenecji.
W sercu uniwersyteckiego ogrodu botanicznego rośnie okazały miłorząb japoński (Ginkgo biloba), który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu.
Film wyreżyserowała Ildikó Enyedi, która dziewięć lat temu zdobyła już oscarową nominację.
Zwiastun filmu "Milcząca przyjaciółka"
Polska koprodukcja kandydatem Indonezji
Mamy kolejny polski akcent w tegorocznej rywalizacji oscarowej. To "Empat Musim Pertiwi", koprodukcja kilku krajów, w tym Polski.
Film jest historią kobiety zwolnionej z więzienia, która wraca do rodzinnej wioski. W więzieniu przebywała za zabicie mężczyzny, który próbował ją zgwałcić.
Indonezja stara się o Oscara od końca lat 80. ubiegłego wieku. Dotąd jednak nie otrzymała nawet statuetki.
Zwiastun filmu "Empat Musim Pertiwi"
Dokument reprezentuje Holandię
Holandia w tym roku stawia na dokument "Paikar", który prezentowany był na licznych pomniejszych festiwalach.
Syn wraca, by zmierzyć się z milczeniem swojego ojca – dawnego bojownika mudżahedinów, a później przywódcy duchowego i poety – i poprzez ich pełną kruchości podróż ku ponownemu zbliżeniu odkrywa, że nawet w najtwardszych sercach może kryć się najgłębsza tęsknota za miłością.
Holandia ma na swoim koncie trzy oscarowe statuetki.
Zwiastun filmu "Paikar"
Demony przeszłości kontra Oscar
Portugalia również ma już swojego oscarowego reprezentanta. Do Los Angeles zostanie wysłany dramat "A Memória do Cheiro das Coisas", który od ponad roku krąży po światowych festiwalach.
Film jest historią starzejącego się weterana wojennego zmuszonego do zamieszkania w domu opieki. Tam czeka go konfrontacja z demonami z przeszłości oraz niespodziewana więź z czarnoskórą opiekunką.
Portugalia to jeden z najbardziej pechowych krajów, jeśli chodzi o Oscary. Mimo ponad 40 prób wciąż nie ma choćby jednej nominacji.
Zwiastun filmu "A Memória do Cheiro das Coisas"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy