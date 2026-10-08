Oscary 2027: "Ojczyzna" ma już prawie 100 rywali do statuetki

Powoli zamykana jest lista kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Najnowszym tytułem na liście jest "Mas'alat hayat 'aw mawt".
W Arabii Saudyjskiej też kręci się komedie romantyczne
"Mas'alat hayat 'aw mawt" miało swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu Red Sea. Do kin w Arabii Saudyjskiej trafiło w czerwcu.
Oficjalny opis fabuły brzmi: Ona chce umrzeć, on chce zabić. Wydają się stworzeni dla siebie. A potem, ku własnemu utrapieniu, zakochują się w sobie. Film jest historią kobiety, która jest przekonana, że została przeklęta i dlatego chce skończyć swoje życie. Na jej drodze staje mężczyzna, który cierpi na przypadłość polegającą na tym, że jego serce bije wolniej niż u przeciętnego człowieka. Serce bije mu szybciej tylko na myśl o zabiciu...
Arabia Saudyjska dopiero po raz dziewiąty będzie walczyć o oscarową nominację. Do tej pory kraj ten nie miał szczęścia do tej nagrody.
Zwiastun filmu "Mas'alat hayat 'aw mawt"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy