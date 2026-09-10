Oscary 2027: AIDS, demony, ostatnia wiewiórka na Ziemi

Za tydzień poznamy polskiego kandydata do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Tymczasem w tym tygodniu swoich reprezentantów ogłosiło siedem kolejnych państw. W efekcie o statuetkę walczy już 45 tytułów.
Rodzinna drama izraelskim kandydatem
Jednym z nowych kandydatów jest film z Izraela. Do oscarowej rywalizacji zawsze wystawiany jest zdobywca Nagrody Ophir (izraelskich Oscarów) dla najlepszego filmu roku – "Tell Me Everything".
Akcja rozpoczyna się w latach 80., kiedy świat opanowały moda na muzykę pop i epidemia AIDS. Dwunastoletni Boaz odkrywa druzgocącą prawdę o ojcu, którego idealizował. Film opowiada o próbach naprawy relacji ojca i syna na przestrzeni lat.
Izrael ma szczęście do oscarowych nominacji. Na przestrzeni lat zdobył ich już 10. Gorzej idzie na finiszu rywalizacji. Kraj ten bowiem wciąż czeka na pierwszą statuetkę.
Zwiastun filmu "Tell Me Everything"
Cypr po raz pierwszy staje do walki o Oscara
Cypr będzie wspierać w oscarowej rywalizacji film, który był już pokazywany na amerykańskiej ziemi. Kandydatem został bowiem dramat "Zatrzymaj mnie", którego premiera miała miejsce na festiwalu Sundance.
Jest lato, wakacje. Jedenastoletnia Iris biega po ulicach ze swoją starszą przyjaciółką Danae, gdy dowiaduje się, że jej nieobecny ojciec, Aris, wrócił do miasta. Przyjechał na pogrzeb własnego ojca. Zdeterminowana, by go poznać, Iris odnajduje Arisa w opuszczonej stoczni, gdzie mężczyzna mieszka w odosobnieniu. To, co początkowo wydaje się daremną próbą nawiązania kontaktu, przeradza się w złożoną, a zarazem silną więź.
Dla Cypru jest to historyczny moment. Kraj ten bowiem debiutuje w oscarowej rywalizacji.
Zwiastun filmu "Zatrzymaj mnie"
Koprodukcja z Cyprem walczy o statuetkę dla Grecji
Co ciekawe, nie jest to jedyny cypryjski akcent w tegorocznym wyścigu oscarowym. Grecja wystawiła bowiem do rywalizacji dramat "Spasmeni fleva", który został zrealizowany w koprodukcji z Cyprem.
Jest to dramat opowiadający o biznesmenie, który popadł w takie długi, że grozi mu utrata domu. Wpada jednak na pomysł, jak wydobyć się z problemów. Tak zaczyna się seria wydarzeń, która doprowadzi do niewyobrażalnych konsekwencji.
Grecja rozpoczęła starania o Oscara jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, choć długo były one dość nieregularne. Dorobiła się jednak pięciu nominacji, choć żadnej z nich nie udało się zamienić na statuetkę.
Zwiastun filmu "Spasmeni fleva"
Konformizm, konserwa i zbuntowane młode dziewczyny
Słowenia wysyła z kolei do Los Angeles dzieło debiutantki, "Fantasy". Film miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Locarno.
Mihrije, Sina i Jasna są nierozłącznymi przyjaciółkami, mieszkają w robotniczej części Słowenii. W miejscu, gdzie obowiązuje tradycyjny, konserwatywny porządek i podział obowiązków. Mające po dwadzieścia kilka lat dziewczyny nic sobie jednak nie robią ze społecznych oczekiwań i otwarcie się przeciwko nim buntują. Perspektywa aranżowanego małżeństwa, toksyczne relacje czy patriarchat nie są dla nich. Wiele w ich postrzeganiu rzeczywistości zmienia się z chwilą, gdy poznają Fantasy, charyzmatyczną, pewną siebie transseksualną kobietę, która właśnie przechodzi tranzycję...
Słowenia walczy o Oscara od czasu rozpadu Jugosławii. Do dziś nie zdołała jednak nawet zdobyć nominacji.
Zwiastun filmu "Fantasy"
Finlandia ryzykuje i wysyła komedię SF
Finlandia postawiła w tym roku na kino komercyjne. Kandydatem tego kraju została komedia SF "Orava".
Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, w której nawet przyroda została zastąpiona przez technologię. Główny bohater zajmuje się tworzeniem sztucznych zwierząt. Pewnego dnia jego życie wywróci się do góry nogami, kiedy odkryje ostatnią żywą wiewiórkę i postanowi ją za wszelką cenę uratować.
24 lata temu Finlandia zdobyła jedyną nominację do Oscara. W ostatnich 11 latach trzykrotnie kandydaci tego kraju znajdowali się na skróconych listach do nominacji.
Zwiastun filmu "Orava"
Tradycja kontra marzenia boliwijskiej położnej
Rok temu na festiwalu w Toronto pokazany został film "La hija cóndor". Teraz został on ogłoszony reprezentantem Boliwii na Oscarach.
Film jest opowieścią o młodej kobiecie, która terminuje u położnej. Tego wymaga tradycja. Ona sama marzy o innym życiu: chce zostać piosenkarką.
Boliwia dopiero po raz 19. będzie walczyć o oscarową statuetkę. Do tej pory kraj ten nie może pochwalić się choćby jedną nominacją.
Zwiastun filmu "La hija cóndor"
Demon i jasnowidzka. Czy to jest sposób na Oscara?
Ciekawego wyboru oscarowego dokonał Kirgistan. Kraj ten reprezentować będzie "Kassandra".
Pogrążona w żałobie dziewczyna odkrywa, że demon odbiera jej siły życiowe. O ratunek prosi mieszkającą w górach jasnowidzkę.
Obraz wyreżyserował Bekzat Pirmatov, dla którego jest to druga próba zdobycia dla Kirgistanu Oscara. Kraj ten jednak do dziś nie otrzymał choćby nominacji.
Zwiastun filmu "Kassandra"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy