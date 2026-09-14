Oscary 2027: Berlinale źródłem tegorocznych kandydatów

W weekend kolejna grupa państw ogłosiła swoich kandydatów do Oscara. Dodatkowo poznaliśmy film, który otrzymał prawo ubiegania się o statuetkę jako zwycięzca festiwalu w Wenecji. W efekcie w tegorocznym wyścigu jest już 56 filmów.
Nagroda FIPRESCI na Berlinale wystarczy do nominacji?
Zdobywca nagrody FIPRESCI na tegorocznym festiwalu w Berlinie został wybrany na tegorocznego kandydata oscarowego Czadu. Obraz nosi tytuł "Soumsoum, gwiezdna noc".
Obdarzona nadprzyrodzonymi mocami, których nie rozumie, siedemnastoletnia Kellou jest wycofana i niepewna. Sytuacja zmienia się w dniu, gdy spotyka Ayę, kobietę dwa razy starszą od siebie.
Czad po raz czwarty będzie walczyć o oscarową nominację. Wszystkie cztery filmy wyreżyserował Mahamat-Saleh Haroun.
Zwiastun filmu "Soumsoum, gwiezdna noc"
Kandydat Paragwaju też dostał nagrodę FIPRESCI na Berlinale
Także Paragwaj stawia na film nagrodzony w tym roku w Berlinie przez jury FIPRESCI. Chodzi o film "Narciso" pokazywany na Berlinale w sekcji Panorama.
Akcja filmu osadzona została w latach 50. ubiegłego wieku. Tytułowy bohater to młody, przystojny bożyszcze tłumów. Pożądany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, jego jedyną miłością był rock and roll. Pewnej nocy jego ciało zostaje znalezione przywiązane do łóżka, całkowicie spalone...
"Narciso" to drugi film wyreżyserowany przez Marcelo Martinessiego walczący o Oscara dla Paragwaju. Kraj ten jednak wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Narciso"
Jeszcze jeden kandydat z tegorocznego programu Berlinale
Filipiny to kolejny kraj, który stawia na film z tegorocznego festiwalu w Berlinie. Choć "Filipiñana" miała swoją oficjalną premierę wcześniej, na festiwalu Sundance, otrzymała tam jedną z nagród jury konkursu światowego.
Siedemnastoletnia Isabel jest zafascynowana postacią doktora Palanki, w którego country klubie pracuje. Z czasem odkrywa jednak głęboko rozczarowujący obraz tego miejsca i samego mężczyzny.
Filipiny od lat próbują swoich sił w walce o Oscara. Dotąd bezskutecznie.
Zwiastun filmu "Filipiñana"
Zaskoczenie? Singapur wystawia film z konkursu głównego... Berlinale
Ale na tym nie koniec. Także Singapur postawił na film, który prezentowany był w tym roku w Berlinie. Do Los Angeles wysłany zostanie dramat "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren".
W tętniącym życiem Singapurze trzy rodziny z różnych warstw społecznych próbują odnaleźć się w splatających się losach, kwestionując tradycyjne wartości i odkrywając więzi, które łączą ludzi niezależnie od pokrewieństwa.
To już czwarty film reżysera Anthony'ego Chena wystawiony do oscarowego wyścigu przez Singapur. Kraj ten wciąż pozostaje bez nominacji.
Zwiastun filmu "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren"
8-minutowa owacja przekonała Nepal do wystawienia tego filmu
Nepal postawił na film "Tiniharu", którego premiera miała miejsce na tegorocznym festiwalu w Cannes. Obraz został tam dobrze przyjęty, otrzymując 8-minutową owację.
Matriarchini społeczności Kinnarów marzy o wolności i miłości, lecz zaginięcie jednej z podopiecznych zmusza ją do wyboru między własnym szczęściem a odpowiedzialnością za innych.
Jedynym kandydatem zgłoszonym w weekend, który nie miał premiery na dużym festiwalu filmowym, jest "Mabanda". Obraz reprezentować będzie Kamerun.
Po tragicznej śmierci matki Mojoko, ciężarna nastolatka pogrążona w żałobie, zostaje uwięziona w duszącym uścisku swojego emocjonalnie manipulującego i stosującego przemoc ojca. Odrzucona i odizolowana przez lokalną społeczność, trafia do niebezpiecznego podziemia miejskich slumsów, szukając fałszywego poczucia bezpieczeństwa w brutalnym życiu na ulicy.
Kamerun dopiero po raz ósmy będzie próbował swoich sił na Oscarach. Kraj wciąż czeka na pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Mabanda"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy