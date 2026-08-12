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Oscary 2027: Drugi film nagrodzony w Sundance z szansą na statuetkę

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Oscary 2027: Drugi film nagrodzony w Sundance z szansą na statuetkę
Mamy czwarty kraj, który zgłosił swoją produkcję do tegorocznego wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. I co ciekawe, jest to obraz nagrodzony na festiwalu Sundance.

Litwa stawia na rodzinną dramę



Przypomnijmy, że zgodnie ze zmianami w regulaminie Oscarów, zwycięzca konkursu międzynarodowego festiwalu Sundance ma z automatu gwarantowane miejsce w walce o oscarową nominację. Litewski kandydat "Skyrybos karo metu" był pokazywany w Sundance, ale nie zdobył głównej nagrody. Jury przyznało mu nagrodę za reżyserię. Szansę na Oscara dostał więc dzięki wybraniu go na kandydata Litwy.

"Skyrybos karo metu" to historia rozpadu małżeństwa. Sprawa komplikuje się, kiedy ich życie wywraca inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Litwa regularnie uczestniczy w walce o Oscara od 20 lat. Niestety do tej pory bez żadnych sukcesów. Kandydaci tego kraju nie zdołali znaleźć się nawet na skróconej liście do nominacji.

Zwiastun film "Skyrybos karo metu"




OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

Kosowo: "Dua"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Słowacja: "Powódź"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"

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