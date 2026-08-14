Oscary 2027: Głos mieszkańców Gazy usłyszymy na gali?

Do pięciu wzrosła liczba państw, które mają już swoich reprezentantów w tegorocznym wyścigu po Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Piątym krajem została Szwajcara. Tym samym ogólnie w rywalizacji jest już osiem filmów.
Pierwszy dokument w tegorocznej walce o Oscara
Szwajcaria jest pierwszym w tym roku krajem, który do walki o Oscara wystawia dokument. Reprezentantem został bowiem film "Qui vit encore", który przed rokiem miał swoją premierę podczas Dni Weneckich.
W pustej hali filmowej na podłodze wyrysowana jest mapa Strefy Gazy. Na niej znajdzie się dziewięć osób. To mieszkańcy Gazy, osoby, które doświadczyły przemocy i tragedii związanej z trwającym od lat konfliktem izraelsko-palestyńskim. Ten film to głos tych, którzy przeżyli oraz tych, którzy swoje życie stracili.
Szwajcara ma na swoim koncie dwa Oscary. Jedna ostatni z nich wywalczyła 36 lat temu (za "Podróż nadziei"). Od tamtej pory kilkukrotnie filmy z tego kraju znajdowały się na skróconej liście do nominacji (w tym podczas ostatniej edycji, dzięki filmowi "Bohaterka").
Zwiastun filmu "Qui vit encore"
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