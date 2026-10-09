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Oscary 2027: Historia! Rwanda po raz pierwszy walczy o statuetkę

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+Historia+Rwanda+po+raz+pierwszy+walczy+o+statuetk%C4%99-169017
Oscary 2027: Historia! Rwanda po raz pierwszy walczy o statuetkę
Mamy kolejne historyczne wydarzenie związane z nadchodzącą edycją Oscarów. Po raz pierwszy do rywalizacji o nagrodę w kategorii najlepszy film międzynarodowy przystąpiła Rwanda. To trzeci kraj, który dopiero w tej edycji oscarowej rywalizacji dołączył do walki o statuetkę. Pozostałe dwa to Cypr i Salwador.

Złota Kamera z Cannes przepustką do Oscarów



Pierwszym w historii filmem wystawionym przez Rwandę do oscarowego wyścigu jest "Ben'Imana". Obraz odniósł już sukces na arenie międzynarodowej, zdobywając Złotą Kamerę na tegorocznym festiwalu w Cannes.

Rwanda, rok 2012. W latach następujących po ludobójstwie Tutsi w całym kraju nadal trwają procesy pojednania. Vénéranda, jedna z ocalałych, prowadzi rozmowy między ofiarami a rodzinami sprawców, pomagając innym odbudować życie i spojrzeć w przyszłość. Gdy jednak dowiaduje się o nieplanowanej ciąży swojej córki, zostaje zmuszona do skonfrontowania się z granicami własnych przekonań.

Zwiastun filmu "Ben'Imana"





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Wczoraj poznaliśmy również kandydata Demokratycznej Republiki Konga. Do Los Angeles został wysłany film historyczny "Rumba Royale".

Akcja filmu rozgrywa się w 1959 roku w Léopoldville (dzisiejszej Kinszasie), tuż przed uzyskaniem przez Kongo niepodległości od Belgii. Na tle tętniącego nocnym życiem miasta splatają się dwa światy: budząca się świadomość polityczna Kongijczyków i rozwijająca się scena muzyczna, której rytm nadaje kongijska rumba.

Demokratyczna Republika Konga dopiero po raz drugi wystawia film do oscarowego wyścigu. Kraj zadebiutował w nim w 1997 roku filmem "Macadam tribu", jednak bez powodzenia.

Zwiastun filmu "Rumba Royale"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze" (konkurs fabuł) i "Córki góry" (konkurs dokumentów)
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"
Wenecja: "Kvinde ukendt"
Toronto: "Angh"

Albania: "Film di stato"
Algieria: "Roqia"
Arabia Saudyjska: "Mas'alat hayat 'aw mawt"
Argentyna: "La virgen de la tosquera"
Armenia: "W krainie Arto"
Australia: "First Light"
Austria: "Róża"
Bangladesz: "Roid"
Belgia: "Tchórz"
Boliwia: "La hija cóndor"
Bośnia i Hercegowina: "Udovac"
Brazylia: "Świat Gugu"
Bułgaria: "Życie snem"
Chile: "El deshielo"
Chiny: "Huan Ying Lai Long Can Guan"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże"
Cypr: "Zatrzymaj mnie" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Czad: "Soumsoum, gwiezdna noc"
Czarnogóra: "Córki góry"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
Dania: "Kobieta nieznana"
Demokratyczna Republika Konga: "Rumba Royale"
Dominikana: "Melodrama"
Egipt: "The Stories"
Ekwador: "Hiedra"
Estonia: "Meie Erika"
Filipiny: "Filipiñana"
Finlandia: "Orava"
Francja: "Minotaur"
Grecja: "Spasmeni fleva"
Gruzja: "Guria"
Gwatemala: "Cordillera de Fuego"
Hiszpania: "Czarna kula"
Holandia: "Paikar"
Hongkong: "Fung lam fo saan"
Indie: "Gondhal"
Indonezja: "Empat Musim Pertiwi"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman"
Iran: "Sarzamine Fereshteha"
Irlandia: "Aontas"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami"
Izrael: "Tell Me Everything"
Japonia: "Niespodziewane"
Jordania: "Gharaq"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa"
Kamerun: "Mabanda"
Kanada: "Fleur bleue"
Kazachstan: "Abil"
Kenia: "One Woman One Bra"
Kirgistan: "Kassandra"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel"
Korea Południowa: "Możliwa miłość"
Kosowo: "Dua"
Kostaryka: "Si no ardemos, cómo iluminar la noche"
Kuba: "Malecón"
Liban: "Furies"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Luksemburg: "Child"
Łotwa: "Uļa"
Macedonia Północna: "17"
Malezja: "Semusim Lara"
Malta: "Żejtune"
Maroko: "La más dulce"
Meksyk: "W drodze"
Mongolia: "Tusgaar togtnol: Boshig sahigch"
Nepal: "Tiniharu"
Niemcy: "Everytime"
Nigeria: "Dear Ajayi"
Norwegia: "Markens Grøde"
Pakistan: "Hanging by a Wire"
Palestyna: "Al mowaten Osama"
Panama: "Chichero"
Paragwaj: "Narciso"
Peru: "Vino la noche"
Polska: "Ojczyzna"
Portugalia: "A Memória do Cheiro das Coisas"
RPA: "Wariacja na temat"
Rumunia: "Fiord"
Rwanda: "Ben'Imana" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Salwador: "Vértices" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Senegal: "Liti Liti"
Serbia: "Izlet"
Singapur: "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren"
Słowacja: "Powódź"
Słowenia: "Fantasy"
Sri Lanka: "Riverstone"
Syria: "L'autre côté du soleil"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Szwecja: "Arkipelag"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba"
Tajwan: "Da Meng"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
Ukraina: "Ślady"
Urugwaj: "Un cabo suelto"
Wenezuela: "Śmierć nie ma pana"
Węgry: "Milcząca przyjaciółka"
Wietnam: "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh"
Włochy: "L'estranea"

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