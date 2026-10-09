Oscary 2027: Historia! Rwanda po raz pierwszy walczy o statuetkę

Mamy kolejne historyczne wydarzenie związane z nadchodzącą edycją Oscarów. Po raz pierwszy do rywalizacji o nagrodę w kategorii najlepszy film międzynarodowy przystąpiła Rwanda. To trzeci kraj, który dopiero w tej edycji oscarowej rywalizacji dołączył do walki o statuetkę. Pozostałe dwa to Cypr i Salwador.
Złota Kamera z Cannes przepustką do Oscarów
Pierwszym w historii filmem wystawionym przez Rwandę do oscarowego wyścigu jest "Ben'Imana". Obraz odniósł już sukces na arenie międzynarodowej, zdobywając Złotą Kamerę na tegorocznym festiwalu w Cannes.
Rwanda, rok 2012. W latach następujących po ludobójstwie Tutsi w całym kraju nadal trwają procesy pojednania. Vénéranda, jedna z ocalałych, prowadzi rozmowy między ofiarami a rodzinami sprawców, pomagając innym odbudować życie i spojrzeć w przyszłość. Gdy jednak dowiaduje się o nieplanowanej ciąży swojej córki, zostaje zmuszona do skonfrontowania się z granicami własnych przekonań.
Zwiastun filmu "Ben'Imana"
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Wczoraj poznaliśmy również kandydata Demokratycznej Republiki Konga. Do Los Angeles został wysłany film historyczny "Rumba Royale".
Akcja filmu rozgrywa się w 1959 roku w Léopoldville (dzisiejszej Kinszasie), tuż przed uzyskaniem przez Kongo niepodległości od Belgii. Na tle tętniącego nocnym życiem miasta splatają się dwa światy: budząca się świadomość polityczna Kongijczyków i rozwijająca się scena muzyczna, której rytm nadaje kongijska rumba.
Demokratyczna Republika Konga dopiero po raz drugi wystawia film do oscarowego wyścigu. Kraj zadebiutował w nim w 1997 roku filmem "Macadam tribu", jednak bez powodzenia.
Zwiastun filmu "Rumba Royale"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy