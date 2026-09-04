Oscary 2027: Już 36 filmów walczy o statuetkę

Walka o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego nabiera rumieńców. Ostatniej doby poznaliśmy kolejnych pięciu kandydatów. W ten sposób już 34 kraje mają swoich reprezentantów w oscarowym wyścigu. Do tego dochodzą dwa filmy wyłonione z festiwali filmowych (w zasadzie trzy, ale jeden z nich – "Fiord" – jest też zgłoszony przez Rumunię).
Chorwacja stawia na film sprzed roku
"Nawet Bóg nie pomoże" został tegorocznym kandydatem Chorwacji do Oscara. Film do najmłodszych nie należy, miał bowiem premierę w sierpniu ubiegłego roku na festiwalu w Locarno.
Film przenosi widzów do początków XX wieku w chorwackie góry, gdzie odizolowana społeczność pasterzy żyje według surowych zasad i tradycji. Do tego świata przybywa Teresa, tajemnicza kobieta z Chile, która twierdzi, że jest wdową po Marku – bracie Mileny, który przed laty wyemigrował za ocean. Jej pojawienie się otwiera drogę do poznania rodziny i jednocześnie zakłóca kruche relacje między jej członkami. Historia ukazuje napięcia rodzące się na styku wiary, pożądania, wspólnoty i skostniałych systemów wartości.
Chorwacja stara się o Oscara od uzyskania niepodległości na początku lat 90. ubiegłego wieku. Do dziś jednak żaden zgłoszony przez ten kraj film nie wywalczył nominacji.
Zwiastun filmu "Nawet Bóg nie pomoże"
Trauma, nastoletnia ciąża... i Oscar?
Także sprzed roku pochodzi kandydat Ekwadoru. Do rywalizacji został bowiem wystawiony dramat "Hiedra", który miał premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji.
Bohaterką filmu jest trzydziestoletnia Azucena. Kobieta naznaczona traumą przeszłości, która w wyniku ciąży, w jaką zaszła w wieku trzynastu lat, była zmuszona do porzucenia obiecującej kariery gimnastycznej. Nowo narodzone dziecko oddała do adopcji, żyjąc przez lata w poczuciu winy i emocjonalnej pustki. Pewnego dnia dorosła już kobieta postanawia odnaleźć porzuconego syna. Siedemnastoletni Julio przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej i jest jednym z tych, którzy nigdy nie zostali adoptowani. Nie przeszkodziło mu to jednak w zbudowaniu swojego bezpiecznego świata u boku rówieśników.
Ekwador dopiero czternasty raz będzie walczył o Oscara dla filmu międzynarodowego. Kraj ten wciąż czeka na swoją pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Hiedra"
Życie w postsowieckiej Gruzji warte jest statuetki?
Z festiwalu w Wenecji, tyle że z tegorocznej edycji, pochodzi z kolei kandydat Gruzji. Do rywalizacji został wystawiony komediodramat "Guria".
Akcja filmu osadzona została w roku 1992, kiedy to Gruzja próbuje odnaleźć się jako niepodległe państwo. Głównym bohaterem jest 45-letni wdowiec hodujący orzechy laskowe, który próbuje radzić sobie z samotnością i biedą.
Kiedy Gruzja po raz pierwszy walczyła o Oscara, dokładnie 30 lat temu, film "1001 przepisów zakochanego kucharza" otrzymał nominację. Później żaden kandydat tego kraju nie powtórzył już tego sukcesu.
Kolejny film z tegorocznego Cannes w rywalizacji
Swojego kandydata ma już także Maroko. Kraj postawił na "La más dulce". Film miał swoją światową premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes w sekcji Un Certain Regard.
Dwie młode kobiety wyjeżdżają z rodzinnego Maroka do sezonowej pracy przy zbiorze truskawek w Hiszpanii. Mają nadzieję, że wrócą do domu z pieniędzmi, dzięki którym zapewnią sobie i swoim bliskim lepsze życie. Niestety, na miejscu szybko zderzają się z rzeczywistością: przemocą, molestowaniem i warunkami pracy urągającymi ludzkiej godności. Ich silna więź i wzajemne wsparcie dają im siłę, by podjąć próbę przeciwstawienia się pracodawcom.
Trzykrotnie zgłoszone przez Maroko filmy znajdowały się na skróconych listach do nominacji. Jednak ostatecznie żaden z nich nominacji nie wywalczył.
Islandia przedstawia dokument o starości i przemijaniu czasu
Mamy kolejny dokument w tegorocznej oscarowej rywalizacji. Tym razem na tę formę filmową postawiła Islandia, która do Los Angeles wysyła "Grunt pod naszymi stopami".
Zima przechodzi w lato, które przechodzi w zimę i być może znów w lato dla grupy starszych ludzi mieszkających razem w okazałym, starym budynku w Reykjaviku. Jest to instytucja, ale także dom. Niektórzy z nich przeżyli prawie sto lat. Codzienne czynności, które wykonywali przez całe życie, są przedstawione jako medytacyjne doświadczenia, podczas gdy ich ciała i pamięć działają jak strumienie spływające z gór do morza.
Islandia w oscarowej rywalizacji obecna jest od 46 lat. Do dziś jednak tylko raz wywalczyła nominację – w 1992 roku za "Dzieci natury".
Zwiastun filmu "Grunt pod naszymi stopami"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy