Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2027: Kobiece historie z Armenii i Iraku
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary 2027: Kobiece historie z Armenii i Iraku

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+Kobiece+historie+z+Armenii+i+Iraku-168445
Oscary 2027: Kobiece historie z Armenii i Iraku
Rośnie liczba państw, które będą w tym roku walczyć o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ostatnich dniach swoich kandydatów wyłoniły Irak i Armenia.

Snajperka ustrzeli Oscara?



Irak stawia na dramat wojenny z programu tegorocznego festiwalu w Wenecji. Do Los Angeles zostanie bowiem wysłany film "No Paradise If You Are Killed by a Woman".

Film jest historią Vyan – snajperki i byłej członkini peszmergów. Kobieta wraca do Iraku, by uratować swoją siostrę, którą uważała wcześniej za zmarłą, kiedy Mosul został przejęty przez Państwo Islamskie.

Film wyreżyserował Halkawt Mustafa, dla którego jest to druga okazja do walki o Oscara dla Iraku. Dziewięć lat temu do Los Angeles został wysłany jego melodramat wojenny "Reseba". Irak wciąż czeka na swoją pierwszą nominację oscarową.

Teaser filmu "No Paradise If You Are Killed by a Woman"





Wdowa na tropie tajemnicy męża odkryje Oscara?



Armenia zdecydowała się wystawić do rywalizacji oscarowej dramat "W krainie Arto". Obraz miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Locarno.

Po śmierci Arto jego żona, Céline, przyjeżdża do jego rodzinnego kraju, aby dokończyć urzędowe formalności. W rejestrach nie odnajduje jednak osoby o nazwisku, pod którym go znała. Céline powoli odsłania sekrety męża, którego tajemnicza i ukryta przeszłość rzuca światło na bolesną teraźniejszość.

Za film odpowiada Tamara Stepanyan, która była również autorką ubiegłorocznego kandydata Armenii, filmu "Mes fantômes arméniens". Kraj ten jednak do dziś nie wywalczył choćby jednej nominacji oscarowej.

Zwiastun filmu "W krainie Arto"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

Armenia: "W krainie Arto"
Austria: "Róża"
Belgia: "Tchórz"
Chile: "El deshielo"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
Dominikana: "Melodrama"
Ekwador: "Hiedra"
Estonia: "Meie Erika"
Gruzja: "Guria"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman"
Irlandia: "Aontas"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami"
Japonia: "Niespodziewane"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa"
Kanada: "Fleur bleue"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel"
Korea Południowa: "Możliwa miłość"
Kosowo: "Dua"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Łotwa: "Uļa"
Macedonia Północna: "17"
Maroko: "La más dulce"
Meksyk: "W drodze"
Niemcy: "Everytime"
Norwegia: "Markens Grøde"
Palestyna: "Al mowaten Osama"
Peru: "Vino la noche"
Rumunia: "Fiord"
Słowacja: "Powódź"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Szwecja: "Arkipelag"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba"
Tajwan: "Da Meng"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
Urugwaj: "Un cabo suelto"

Powiązane artykuły No Paradise If You Are Killed by a Woman

Zobacz wszystkie artykuły

W krainie Arto  (2025)

 W krainie Arto

No Paradise If You Are Killed by a Woman  (2026)

 No Paradise If You Are Killed by a Woman

Najnowsze Newsy

Filmy

Botoks to zagrożenie dla gry aktorskiej – mówi Jennifer Lawrence

10 komentarzy
Filmy

Wielki powrót komedii romantycznej?

Filmy

"Zostało mi 5 lat życia" – wyznaje Bruce Campbell

3 komentarze

Reżyser "Resident Evil" mówi "nie" kolejnym adaptacjom znanych marek

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Tsukamoto po angielsku, trudne sprawy po francusku

Filmy

Danny Boyle podejrzewany o korzystanie w sekrecie z AI

4 komentarze
Seriale Rankingi Filmy

Te recasty były wyjątkowo głośne. Niejeden wywołał kontrowersje

12 komentarzy