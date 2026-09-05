Oscary 2027: Kobiece historie z Armenii i Iraku

Film jest historią Vyan – snajperki i byłej członkini peszmergów. Kobieta wraca do Iraku, by uratować swoją siostrę, którą uważała wcześniej za zmarłą, kiedy Mosul został przejęty przez Państwo Islamskie.
Film wyreżyserował Halkawt Mustafa, dla którego jest to druga okazja do walki o Oscara dla Iraku. Dziewięć lat temu do Los Angeles został wysłany jego melodramat wojenny "Reseba". Irak wciąż czeka na swoją pierwszą nominację oscarową.
Teaser filmu "No Paradise If You Are Killed by a Woman"
Wdowa na tropie tajemnicy męża odkryje Oscara?
Armenia zdecydowała się wystawić do rywalizacji oscarowej dramat "W krainie Arto". Obraz miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Locarno.
Po śmierci Arto jego żona, Céline, przyjeżdża do jego rodzinnego kraju, aby dokończyć urzędowe formalności. W rejestrach nie odnajduje jednak osoby o nazwisku, pod którym go znała. Céline powoli odsłania sekrety męża, którego tajemnicza i ukryta przeszłość rzuca światło na bolesną teraźniejszość.
Za film odpowiada Tamara Stepanyan, która była również autorką ubiegłorocznego kandydata Armenii, filmu "Mes fantômes arméniens". Kraj ten jednak do dziś nie wywalczył choćby jednej nominacji oscarowej.
Zwiastun filmu "W krainie Arto"
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