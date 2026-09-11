Oscary 2027: Kryzys wiary kontra walka o życie dziecka

Do 49 wzrosła lista tytułów walczących w tym roku o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Ostatniej doby poznaliśmy reprezentantów Australii, Serbii, Luksemburga i Panamy.
Australia wysyła koprodukcję z Filipinami
Australia wytypowała do oscarowej rywalizacji dramat zrealizowany w koprodukcji z Filipinami, "First Light". Obraz miał swoją premierę przed rokiem na festiwalu w Melbourne. Co ciekawe, Filipiny nie ogłosiły jeszcze swojego kandydata do Oscara.
Akcja filmu rozgrywa się w podupadającym klasztorze w górach Luzonu. Bohaterką jest siostra Yolanda, starsza katolicka zakonnica, której wiara zostaje zachwiana w wyniku tragicznego wypadku. Gdy Kościół i władze państwowe wywierają coraz większą presję, by ukryć prawdę, zaczyna kwestionować instytucję, której poświęciła całe swoje życie.
Jest to dopiero 19. film walczący o Oscara dla Australii. Dziesięć lat temu kraj był bliski zdobycia statuetki, bowiem nominację wywalczył dramat "Tanna".
Zwiastun filmu "First Light"
Samotność artysty w czarno-białym filmie
Kandydatem Serbii został dramat "Izlet". Obraz ominął większość festiwali.
Pogrążony w żałobie młody artysta ucieka od społeczeństwa, by w całkowitym odosobnieniu tworzyć sztukę na bezludnej wyspie. Wkrótce przekonuje się jednak, że izolacja może być równie zniewalająca jak świat, który pozostawił za sobą.
Serbia rozpoczęła starania o Oscara w latach 90., po upadku Jugosławii. Wciąż jednak czeka na swoją pierwszą nominację.
Zwiastun filmu "Izlet"
Film o marzeniach kandydatem Panamy
Panama także wysyła do Los Angeles film, który nie jest szerzej znany na świecie, a u siebie w kraju będzie miał premierę właśnie teraz. To dramat "Chichero".
Josué, młody członek plemienia Keczua, ucieka z Peru przed konfliktem zbrojnym. Zatrzymuje się w Panamie, gdzie poznaje Gaby, kobietę znajdującą się w trudnej sytuacji, z którą wyrusza w podróż naznaczoną nadzieją i wytrwałością.
Za film odpowiada Arturo Montenegro, dla którego jest to już trzecie podejście do Oscara. Panama jednak nadal pozostaje bez choćby nominacji.
Zwiastun filmu "Chichero"
Życie dziecka warte jest Oscara?
Luksemburg jest kolejnym krajem, który w ostatnich dniach wyłonił swojego oscarowego reprezentanta. Kraj postawił na thriller psychologiczny "Child".
Lydia i Greg to para, która gotowa jest na wszystko, byle uratować życie swojego chorego dziecka. Decyzja, by zwrócić się o pomoc do szemranej kliniki oferującej organy do przeszczepu nieznanego pochodzenia, będzie jednak miała tragiczne konsekwencje...
Luksemburg na razie nie ma żadnych sukcesów w swoich staraniach o oscarową statuetkę.
Zwiastun filmu "Child"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy