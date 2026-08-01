Oscary 2027: Nagroda w Cannes przepustką do walki o statuetkę

Mamy drugi obraz nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Cannes, który będzie walczył o nominację o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To kandydat Kosowa.
Dorastanie w czasach etnicznych niepokojów
Kandydatem Kosowa został film "Dua"
. Obraz miał swoją premierę w canneńskim Tygodniu Krytyki, gdzie otrzymał SACD Award.
Tytułowa Dua to trzynastolatka z Pristiny. Akcja filmu osadzona została w latach 90., kiedy to Bałkany pogrążone były w wojnach na tle etnicznym.
Za film odpowiada Blerta Basholli
, która odniosła dotąd największy sukces w staraniach Kosowa o Oscara. Pięć lat temu jej "Ul
" znalazł się na skróconej liście do nominacji.
Zwiastun filmu "Dua"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Sundance: "Wstyd i pieniądze
"
Berlinale: "Gelbe Briefe
"
Cannes: "Fiord
"
Kosowo: "Dua
"
Słowacja: "Powódź
"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
"