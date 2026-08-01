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Oscary 2027: Nagroda w Cannes przepustką do walki o statuetkę

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Oscary 2027: Nagroda w Cannes przepustką do walki o statuetkę
Mamy drugi obraz nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Cannes, który będzie walczył o nominację o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To kandydat Kosowa.

Dorastanie w czasach etnicznych niepokojów



Kandydatem Kosowa został film "Dua". Obraz miał swoją premierę w canneńskim Tygodniu Krytyki, gdzie otrzymał SACD Award.

Tytułowa Dua to trzynastolatka z Pristiny. Akcja filmu osadzona została w latach 90., kiedy to Bałkany pogrążone były w wojnach na tle etnicznym.

Za film odpowiada Blerta Basholli, która odniosła dotąd największy sukces w staraniach Kosowa o Oscara. Pięć lat temu jej "Ul" znalazł się na skróconej liście do nominacji.

Zwiastun filmu "Dua"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

Kosowo: "Dua"
Słowacja: "Powódź"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"

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