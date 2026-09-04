Oscary 2027: PISF ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do naboru. Jeden z nich zostanie polskim kandydatem

Poznaliśmy listę filmów zgłoszonych do naboru organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego celem jest wyłonienie polskiego kandydata do 99. edycji Nagród Akademii Filmowej. Wszystkie wymienione produkcje spełniają wymogi formalne i zostaną ocenione przez Komisję Oscarową.
Poniżej prezentujemy listę tytułów (w kolejności, jaka ukazała się na stronie PISF).
Komisja dokona wyboru filmu, który będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Obrady oraz ogłoszenie polskiego kandydata odbędą się 18 września. Oscary w 2027 roku zostaną przyznane w nocy z 14 na 15 marca.
"Ojczyzna" - zwiastun