Oscary 2027: PISF ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do naboru. Jeden z nich zostanie polskim kandydatem

1 Bez końca 2026 1h 45m Dokumentalny Michał Marczak Polska Dokumentalny Opowieść o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje.

2 Dziki, dziki wschód 2026 2h Thriller Wojenny Jan Holoubek Polska Thriller Wojenny Itay Tiran Robert Więckiewicz Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

3 Nasza rewolucja 2026 2h 5m Biograficzny Dramat obyczajowy Piotr Domalewski Polska Biograficzny Dramat obyczajowy Arkadiusz Jakubik Magdalena Popławska On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji; miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza małżonków do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach miłość może zwyciężyć

4 Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej 2025 1h 30m Dramat Emi Buchwald Polska Dramat Bartłomiej Deklewa Izabella Dudziak Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

5 Ojczyzna 2026 1h 22m Dramat Paweł Pawlikowski Francja Niemcy Polska Włochy Dramat Hanns Zischler Sandra Hüller "Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

6 Pojedynek 2026 1h 52m Wojenny Thriller Łukasz Palkowski Irlandia Polska Ukraina Cypr Wojenny Thriller Jakub Gierszał Aidan Gillen Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

6 Przez ścianę 2026 2h Melodramat Maciej Sobieszczański Polska Melodramat Maria Dębska Jakub Gierszał W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali.

"Ojczyzna" - zwiastun

Poniżej prezentujemy listę tytułów (w kolejności, jaka ukazała się na stronie PISF).Komisja dokona wyboru filmu, który będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Obrady oraz ogłoszenie polskiego kandydata odbędą się 18 września. Oscary w 2027 roku zostaną przyznane w nocy z 14 na 15 marca.