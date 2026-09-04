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Oscary 2027: PISF ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do naboru. Jeden z nich zostanie polskim kandydatem

PISF / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+PISF+og%C5%82osi%C5%82+list%C4%99+film%C3%B3w+zakwalifikowanych+do+naboru.+Na+li%C5%9Bcie+m.in.+%22Ojczyzna%22-168432
Oscary 2027: PISF ogłosił listę filmów zakwalifikowanych do naboru. Jeden z nich zostanie polskim kandydatem
źródło: Materiały prasowe
Poznaliśmy listę filmów zgłoszonych do naboru organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, którego celem jest wyłonienie polskiego kandydata do 99. edycji Nagród Akademii Filmowej. Wszystkie wymienione produkcje spełniają wymogi formalne i zostaną ocenione przez Komisję Oscarową.

Poniżej prezentujemy listę tytułów (w kolejności, jaka ukazała się na stronie PISF).

1
plakat filmu Bez końca

2026
1h 45m

Dokumentalny

Polska

Dokumentalny

Opowieść o Danielu, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem a nadzieją, że jego syn wciąż żyje.


2
plakat filmu Dziki, dziki wschód

2026
2h

Thriller

Wojenny

Polska

Thriller

Wojenny

Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.


3
plakat filmu Nasza rewolucja

2026
2h 5m

Biograficzny

Dramat obyczajowy

Polska

Biograficzny

Dramat obyczajowy

On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji; miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza małżonków do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach miłość może zwyciężyć


4
plakat filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

2025
1h 30m

Dramat

Polska

Dramat

Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.


5
plakat filmu Ojczyzna

2026
1h 22m

Dramat

Francja

Niemcy

Polska

Włochy

Dramat

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.


6
plakat filmu Pojedynek

2026
1h 52m

Wojenny

Thriller

Irlandia

Polska

Ukraina

Cypr

Wojenny

Thriller

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.


6
plakat filmu Przez ścianę

2026
2h

Melodramat

Polska

Melodramat

W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali.


Komisja dokona wyboru filmu, który będzie reprezentował Polskę w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Obrady oraz ogłoszenie polskiego kandydata odbędą się 18 września. Oscary w 2027 roku zostaną przyznane w nocy z 14 na 15 marca.




"Ojczyzna" - zwiastun






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