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Oscary 2027: Rosjanin z szansą na nominację

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+Rosjanin+z+szans%C4%85+na+nominacj%C4%99-168639
Oscary 2027: Rosjanin z szansą na nominację
W walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego są niemal wszystkie tytuły wyróżnione najważniejszymi nagrodami na tegorocznym festiwalu w Cannes. Brakuje już tylko "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego po tym, jak wczoraj Francja wystawiła zdobywcę Grand Prix.

Rosyjskojęzyczny film walczy o Oscara.dla Francji



Francja postawiła bowiem na film rosyjskiego reżysera Andrieja Zwiagincewa "Minotaur". Obraz jest francusko-niemiecko-łotewską koprodukcją.

Prowincjonalne rosyjskie miasteczko w pierwszych miesiącach 2022 roku. Komfortowe, ułożone życie odnoszącego sukcesy biznesmena Gleba dochodzi do punktu zwrotnego. Na kryzys małżeński nakładają się perturbacje zawodowe i nagle zmieniająca się sytuacja polityczna.
Francja ma na swoim koncie aż 12 Oscarów. Jednak od ostatniej wygranej miną za chwilę 34 lata.

Zwiastun filmu "Minotaur"




Ukraina stawia na dokument zrealizowany w koprodukcji z Polską



Wczoraj poznaliśmy także reprezentanta Ukrainy. Został nim dokument "Ślady" zrealizowany w koprodukcji z Polską. Obraz miał swoją premierę na tegorocznym Berlinale.

Film przybliża historię ukraińskich kobiet, które po doświadczeniu przemocy seksualnej oraz tortur w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę odmawiają milczenia. Iryna Dowhan, jedna z kobiet, które były torturowane, dziś dokumentuje świadectwa poszkodowanych kobiet znajdujących się na wyzwolonych terytoriach Ukrainy.

Ukraina na poważnie zaczęła starania o Oscara 23 lata temu. Jednak do dziś nie doczekała się choćby jednej nominacji.

Zwiastun filmu "Ślady"





Od nagród w Berlinie do nominacji w Los Angeles?



Także z tegorocznego festiwalu w Berlinie pochodzi kandydat Brazylii, "Świat Gugu". Obraz zdobył aż dwa Kryształowe Niedźwiedzie.

Dorastający w brazylijskiej wiosce pod opieką babci Dilmy dwunastoletni Gugu łączy światy, które dla wielu byłyby trudne do pogodzenia. Chłopak ma szansę na karierę piłkarską, a jednocześnie kocha taniec i modę. Babcia daje mu pełną wolność ekspresji i chroni go przed krytyką, jednak surowy ojciec oczekuje od niego tradycyjnej męskości. Niestety Dilma z powodu choroby stopniowo traci pamięć, a Gugu bardzo nie chce przeprowadzać się do ojca.

Dwa lata temu Brazylia świętowała zdobycie pierwszego Oscara, a rok temu znów była nominowana. Czy powtórzy ten sukces w tym roku?

Zwiastun filmu "Świat Gugu"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"
Wenecja: "Kvinde ukendt"

Armenia: "W krainie Arto"
Australia: "First Light"
Austria: "Róża"
Belgia: "Tchórz"
Boliwia: "La hija cóndor"
Brazylia: "Świat Gugu"
Bułgaria: "Życie snem"
Chile: "El deshielo"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże"
Cypr: "Zatrzymaj mnie"
Czad: "Soumsoum, gwiezdna noc"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
Dominikana: "Melodrama"
Ekwador: "Hiedra"
Estonia: "Meie Erika"
Filipiny: "Filipiñana"
Finlandia: "Orava"
Francja: "Minotaur"
Grecja: "Spasmeni fleva"
Gruzja: "Guria"
Hiszpania: "Czarna kula"
Holandia: "Paikar"
Indonezja: "Empat Musim Pertiwi"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman"
Irlandia: "Aontas"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami"
Izrael: "Tell Me Everything"
Japonia: "Niespodziewane"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa"
Kamerun: "Mabanda"
Kanada: "Fleur bleue"
Kirgistan: "Kassandra"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel"
Korea Południowa: "Możliwa miłość"
Kosowo: "Dua"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Luksemburg: "Child"
Łotwa: "Uļa"
Macedonia Północna: "17"
Maroko: "La más dulce"
Meksyk: "W drodze"
Nepal: "Tiniharu"
Niemcy: "Everytime"
Norwegia: "Markens Grøde"
Palestyna: "Al mowaten Osama"
Panama: "Chichero"
Paragwaj: "Narciso"
Peru: "Vino la noche"
Portugalia: "A Memória do Cheiro das Coisas"
Rumunia: "Fiord"
Serbia: "Izlet"
Singapur: "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren"
Słowacja: "Powódź"
Słowenia: "Fantasy"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Szwecja: "Arkipelag"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba"
Tajwan: "Da Meng"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
Ukraina: "Ślady"
Urugwaj: "Un cabo suelto"
Węgry: "Milcząca przyjaciółka"

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