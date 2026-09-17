Oscary 2027: Rosjanin z szansą na nominację

W walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego są niemal wszystkie tytuły wyróżnione najważniejszymi nagrodami na tegorocznym festiwalu w Cannes. Brakuje już tylko "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego po tym, jak wczoraj Francja wystawiła zdobywcę Grand Prix.
Prowincjonalne rosyjskie miasteczko w pierwszych miesiącach 2022 roku. Komfortowe, ułożone życie odnoszącego sukcesy biznesmena Gleba dochodzi do punktu zwrotnego. Na kryzys małżeński nakładają się perturbacje zawodowe i nagle zmieniająca się sytuacja polityczna. Francja ma na swoim koncie aż 12 Oscarów. Jednak od ostatniej wygranej miną za chwilę 34 lata.
Zwiastun filmu "Minotaur"
Ukraina stawia na dokument zrealizowany w koprodukcji z Polską
Wczoraj poznaliśmy także reprezentanta Ukrainy. Został nim dokument "Ślady" zrealizowany w koprodukcji z Polską. Obraz miał swoją premierę na tegorocznym Berlinale.
Film przybliża historię ukraińskich kobiet, które po doświadczeniu przemocy seksualnej oraz tortur w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę odmawiają milczenia. Iryna Dowhan, jedna z kobiet, które były torturowane, dziś dokumentuje świadectwa poszkodowanych kobiet znajdujących się na wyzwolonych terytoriach Ukrainy.
Ukraina na poważnie zaczęła starania o Oscara 23 lata temu. Jednak do dziś nie doczekała się choćby jednej nominacji.
Zwiastun filmu "Ślady"
Od nagród w Berlinie do nominacji w Los Angeles?
Także z tegorocznego festiwalu w Berlinie pochodzi kandydat Brazylii, "Świat Gugu". Obraz zdobył aż dwa Kryształowe Niedźwiedzie.
Dorastający w brazylijskiej wiosce pod opieką babci Dilmy dwunastoletni Gugu łączy światy, które dla wielu byłyby trudne do pogodzenia. Chłopak ma szansę na karierę piłkarską, a jednocześnie kocha taniec i modę. Babcia daje mu pełną wolność ekspresji i chroni go przed krytyką, jednak surowy ojciec oczekuje od niego tradycyjnej męskości. Niestety Dilma z powodu choroby stopniowo traci pamięć, a Gugu bardzo nie chce przeprowadzać się do ojca.
Dwa lata temu Brazylia świętowała zdobycie pierwszego Oscara, a rok temu znów była nominowana. Czy powtórzy ten sukces w tym roku?
Zwiastun filmu "Świat Gugu"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy