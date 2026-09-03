Oscary 2027: Rumunia zgłasza "Fiord", który już i tak walczy o statuetkę

Do 31 wzrosła liczba kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnich dniach swoich reprezentantów przedstawiły: Rumunia, Szwecja, Norwegia, Palestyna oraz Macedonia Północna.
"Fiord" podwójnym kandydatem
Zaczynamy od informacji, która może wzbudzić konsternację. Otóż Rumunia uznała, że kraj ten reprezentować będzie "Fiord". Problem w tym, że film ten miał już zagwarantowane miejsce w ubieganiu się o Oscara, ponieważ wygrał tegoroczny festiwal w Cannes. Po zmianach regulaminowych Oscarów nieanglojęzyczny zwycięzca tego festiwalu z automatu włączany jest do walki o nominację.
Bohaterami filmu są Mihai i Lisbet Gheorghiu, imigranci z Rumunii, którzy mieszkają z piątką dzieci w Norwegii, skąd pochodzi Lisbet. Kiedy sąsiedzi zauważają siniaki na córce pary, rodzina zostaje wzięta pod lupę lokalnego systemu sądowniczego.
Szwecja zaryzykowała w tym roku i wysyła dzieło debiutanta Aleksa Schulmana"Arkipelag". Światowa premiera będzie miała miejsce za kilka dni właśnie w USA, na Fantastic Fest.
Film jest historią trzech ojców towarzyszących ich córkom w szkolnej wycieczce na oddaloną od cywilizacji wyspę. To, co ma być spokojną przygodą, szybko zmienia się w serię zaskakujących wypadków. A wszystko przez fakt, że każdy z mężczyzn inaczej pojmuje rolę ojca i co za tym idzie, inaczej wychowuje swoje dziecko.
Szwecja to jeden z wielkich oscarowych weteranów. Filmy z tego kraju nominowane były do Oscarów szesnastokrotnie, a trzy z nich zdołały zdobyć statuetkę. Jednak po raz ostatni nominację Szwecja wywalczyła 9 lat temu. A Oscara nie zdobyła od lat 80. ubiegłego wieku.
Zwiastun filmu "Arkipelag"
Norwegia stawia na ekranizację słynnej powieści
Podobnie jak Szwecja, także Norwegia wysyła film, który dopiero będzie miał swoją premierę, także na amerykańskim kontynencie, tyle że w Toronto. Chodzi o dramat "Markens Grøde".
Film jest ekranizacją powieści Knuta Hamsuna. W odległej norweskiej dziczy Isak szuka miejsca do osiedlenia. Wysoko w górach odnajduje surowy, lecz obiecujący skrawek ziemi. Gdy bezlitosny teren wystawia go na próbę, spotyka Inger, samotną kobietę naznaczoną siłą i tajemnicą.
Norwegia jest krajem, który w tym roku zdobył Oscara (pierwszego w swojej historii). "Markens Grøde" to z kolei drugi film reżysera Hansa Pettera Molanda walczący o statuetkę. Siedem lat temu bezskutecznie ubiegał się o nią dramat "Kradnąc konie".
Zwiastun filmu "Markens Grøde"
Życie w oblężonej Gazie kandydatem Palestyny
Kolejnym dokumentem w tegorocznym wyścigu oscarowym jest "Al mowaten Osama". Obraz reprezentować będzie Palestynę.
Film w sobotę będzie miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Jest to obraz życia w Strefie Gazy w czasie obecnego ludobójstwa dokonywanego na mieszkańcach tego regionu przez wojsko Izraela.
Palestyna zaczęła walczyć o Oscary w 2003 roku. Początkowo odnosiła nawet pewne sukcesy, zdobywając dwie nominacje. Od czasu "Omara" jednak żaden film z tego kraju nominacji nie wywalczył, choć przez ostatnie dwa lata było blisko, kandydaci znajdowali się bowiem na skróconych listach do nominacji.
Macedonia stawia na trudne tematy
Swojego kandydata ma również Macedonia Północna. Do Los Angeles wysłany zostanie dramat "17", którego światowa premiera miała miejsce na festiwalu w Berlinie.
Siedemnastoletnia Sara skrywa tajemnicę podczas szkolnej wycieczki. Gdy wyjazd wymyka się spod kontroli, a Sara jest świadkiem napaści seksualnej na swoją przyjaciółkę Linę, obie dziewczyny próbują przerwać krąg powszedniej przemocy. To doświadczenie na zawsze łączy je niewidzialną więzią.
Macedonia Północna zaczęła starania o Oscara po uzyskaniu niepodległości pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Na razie może pochwalić się dwiema nominacjami.
Fragment filmu "17"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy