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Oscary 2027: Sandra Hüller w męskim przebraniu wystarczy do zwycięstwa?

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Oscary 2027: Sandra Hüller w męskim przebraniu wystarczy do zwycięstwa?
W piątek do wyścigu oscarowego po nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego dołączyła Austria. Do Los Angeles wyśle obraz z doskonale znaną Akademii Sandrą Hüller. Aktorka była bowiem nominowana do Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie "Anatomia upadku" (sam film dostała statuetkę za scenariusz).

Kostiumowy dramat kandydatem Austrii



Kandydat Austrii to film, za rolę w którym to Sandra Hüller już została doceniona. Na tegorocznym Berlinale zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia. Tym filmem jest "Róża". Tym samym jest to drugi film nagrodzony w tym roku w Berlinie, który ma szansę na Oscara (zdobywca Złotego Niedźwiedzia zdobył miejsce wśród kandydatów dzięki zmianom w oscarowym regulaminie).

Akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Do położonej na uboczu protestanckiej wioski przybywa żołnierz, który twierdzi, że jest dziedzicem popadającej w ruinę posiadłości. Mieszkańcy patrzą na niego z podejrzliwością, lecz z czasem – dzięki ciężkiej pracy i nienagannej pobożności – zdobywa ich zaufanie i staje się częścią wspólnoty. Pod męską maską i spodniami kryje się jednak kobieta, która – sprzeciwiając się swojemu społecznemu przeznaczeniu – przyjęła rolę mężczyzny, by zyskać wolność i niezależność.

Austria dwukrotnie zdobyła Oscara. Ostatni raz 14 lat temu. Pięć i cztery lata temu kandydaci tego kraju zdobywali miejsca na skróconych listach do nominacji.

Zwiastun filmu "Róża"




OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

Austria: "Róża"
Kosowo: "Dua"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Słowacja: "Powódź"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"

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