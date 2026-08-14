Oscary 2027: Sandra Hüller w męskim przebraniu wystarczy do zwycięstwa?

W piątek do wyścigu oscarowego po nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego dołączyła Austria. Do Los Angeles wyśle obraz z doskonale znaną Akademii Sandrą Hüller. Aktorka była bowiem nominowana do Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie "Anatomia upadku" (sam film dostała statuetkę za scenariusz).
Kostiumowy dramat kandydatem Austrii
Kandydat Austrii to film, za rolę w którym to Sandra Hüller
już została doceniona. Na tegorocznym Berlinale
zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia. Tym filmem jest "Róża"
. Tym samym jest to drugi film nagrodzony w tym roku w Berlinie, który ma szansę na Oscara (zdobywca Złotego Niedźwiedzia zdobył miejsce wśród kandydatów dzięki zmianom w oscarowym regulaminie).
Akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Do położonej na uboczu protestanckiej wioski przybywa żołnierz, który twierdzi, że jest dziedzicem popadającej w ruinę posiadłości. Mieszkańcy patrzą na niego z podejrzliwością, lecz z czasem – dzięki ciężkiej pracy i nienagannej pobożności – zdobywa ich zaufanie i staje się częścią wspólnoty. Pod męską maską i spodniami kryje się jednak kobieta, która – sprzeciwiając się swojemu społecznemu przeznaczeniu – przyjęła rolę mężczyzny, by zyskać wolność i niezależność.
Austria dwukrotnie zdobyła Oscara. Ostatni raz 14 lat temu. Pięć i cztery lata temu kandydaci tego kraju zdobywali miejsca na skróconych listach do nominacji.
Zwiastun filmu "Róża"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Sundance: "Wstyd i pieniądze
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Berlinale: "Gelbe Briefe
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Cannes: "Fiord
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Austria: "Róża
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Kosowo: "Dua
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Litwa: "Skyrybos karo metu
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Słowacja: "Powódź
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Szwajcaria: "Qui vit encore
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Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
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