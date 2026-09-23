Oscary 2027: Włosi stawiają na film, który spodobał się w Toronto

Mamy już 75 filmów walczących o międzynarodowego Oscara. Najnowszym kandydatem jest reprezentant Włoch.
Nocne szaleństwo warte statuetki?
Włochy stawiają na film, który spodobał się publiczności festiwalu w Toronto. "L'estranea"
, pokazywana w Toronto w sekcji Midnight Madness, zajęła drugie miejsce w plebiscycie publiczności.
Podczas burzy Anna pojawia się nagle w mieszkaniu studenckim swojej córki Alice, wyjawiając jej, że cała historia ich rodziny opiera się na kłamstwie.
Włochy to kraj, który na Oscarach triumfował wielokrotnie. Na koncie ma 14 statuetek. Jednak od ostatniego zwycięstwa niedługo minie 13 lat.
Zwiastun filmu "L'estranea"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Sundance: "Wstyd i pieniądze
" (konkurs fabuł) i "Córki góry
" (konkurs dokumentów)
Berlinale: "Gelbe Briefe
"
Cannes: "Fiord
"
Wenecja: "Kvinde ukendt
"
Toronto: "Angh
"
Albania: "Film di stato
"
Armenia: "W krainie Arto
"
Australia: "First Light
"
Austria: "Róża
"
Belgia: "Tchórz
"
Boliwia: "La hija cóndor
"
Bośnia i Hercegowina: "Udovac
"
Brazylia: "Świat Gugu
"
Bułgaria: "Życie snem
"
Chile: "El deshielo
"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże
"
Cypr: "Zatrzymaj mnie
" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Czad: "Soumsoum, gwiezdna noc
"
Czarnogóra: "Córki góry
"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto
"
Dominikana: "Melodrama
"
Egipt: "The Stories
"
Ekwador: "Hiedra
"
Estonia: "Meie Erika
"
Filipiny: "Filipiñana
"
Finlandia: "Orava
"
Francja: "Minotaur
"
Grecja: "Spasmeni fleva
"
Gruzja: "Guria
"
Hiszpania: "Czarna kula
"
Holandia: "Paikar
"
Hongkong: "Fung lam fo saan
"
Indie: "Gondhal
"
Indonezja: "Empat Musim Pertiwi
"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman
"
Irlandia: "Aontas
"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami
"
Izrael: "Tell Me Everything
"
Japonia: "Niespodziewane
"
Jordania: "Gharaq
"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa
"
Kamerun: "Mabanda
"
Kanada: "Fleur bleue
"
Kirgistan: "Kassandra
"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel
"
Korea Południowa: "Możliwa miłość
"
Kosowo: "Dua
"
Litwa: "Skyrybos karo metu
"
Luksemburg: "Child
"
Łotwa: "Uļa
"
Macedonia Północna: "17
"
Maroko: "La más dulce
"
Meksyk: "W drodze
"
Nepal: "Tiniharu
"
Niemcy: "Everytime
"
Norwegia: "Markens Grøde
"
Palestyna: "Al mowaten Osama
"
Panama: "Chichero
"
Paragwaj: "Narciso
"
Peru: "Vino la noche
"
Polska: "Ojczyzna
"
Portugalia: "A Memória do Cheiro das Coisas
"
Rumunia: "Fiord
"
Salwador: "Vértices
" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Serbia: "Izlet
"
Singapur: "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren
"
Słowacja: "Powódź
"
Słowenia: "Fantasy
"
Szwajcaria: "Qui vit encore
"
Szwecja: "Arkipelag
"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba
"
Tajwan: "Da Meng
"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
"
Ukraina: "Ślady
"
Urugwaj: "Un cabo suelto
"
Węgry: "Milcząca przyjaciółka
"
Włochy: "L'estranea
"