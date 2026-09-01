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Oscary 2027: Z ubiegłorocznej Wenecji do Los Angeles

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Oscary 2027: Z ubiegłorocznej Wenecji do Los Angeles
Trwa proces wybierania przez kraje swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wczoraj poznaliśmy reprezentanta Urugwaju.

Komedia kryminalna walczy o uwagę członków Akademii



Urugwaj stawia w tym roku na film, który do najmłodszych nie należy. Światowa premiera "Un cabo suelto" miała bowiem miejsce niemal rok temu w jednej z pobocznych sekcji festiwalu w Wenecji.

"Un cabo suelto" to historia argentyńskiego policjanta, który musi uciekać przed swoimi "kolegami". Przekracza granicę z Urugwajem. Nie ma pieniędzy ani planu. Mimo to zyska szanse na zbudowanie sobie nowego życia za sprawą osób poznanych na obczyźnie...

Urugwaj na poważnie rozpoczął walkę o Oscara na początku XXI wieku. Dotąd nie miał jednak szczęścia. Kilkukrotnie zgłoszone filmy były dyskwalifikowane.

Zwiastun filmu "Un cabo suelto"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

Austria: "Róża"
Belgia: "Tchórz"
Chile: "El deshielo"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
Dominikana: "Melodrama"
Estonia: "Meie Erika"
Irlandia: "Aontas"
Japonia: "Niespodziewane"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa"
Kanada: "Fleur bleue"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel"
Korea Południowa: "Możliwa miłość"
Kosowo: "Dua"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Łotwa: "Uļa"
Meksyk: "W drodze"
Niemcy: "Everytime"
Peru: "Vino la noche"
Słowacja: "Powódź"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba"
Tajwan: "Da Meng"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
Urugwaj: "Un cabo suelto"

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