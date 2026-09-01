Oscary 2027: Z ubiegłorocznej Wenecji do Los Angeles

Trwa proces wybierania przez kraje swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wczoraj poznaliśmy reprezentanta Urugwaju.
Komedia kryminalna walczy o uwagę członków Akademii
Urugwaj stawia w tym roku na film, który do najmłodszych nie należy. Światowa premiera "Un cabo suelto" miała bowiem miejsce niemal rok temu w jednej z pobocznych sekcji festiwalu w Wenecji.
"Un cabo suelto" to historia argentyńskiego policjanta, który musi uciekać przed swoimi "kolegami". Przekracza granicę z Urugwajem. Nie ma pieniędzy ani planu. Mimo to zyska szanse na zbudowanie sobie nowego życia za sprawą osób poznanych na obczyźnie...
Urugwaj na poważnie rozpoczął walkę o Oscara na początku XXI wieku. Dotąd nie miał jednak szczęścia. Kilkukrotnie zgłoszone filmy były dyskwalifikowane.
Zwiastun filmu "Un cabo suelto"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy