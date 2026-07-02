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Oscary 2027: Zwycięzca Cannes dopuszczony do walki o statuetkę dla filmu międzynarodowego

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+Zwyci%C4%99zca+Cannes+dopuszczony+do+walki+o+statuetk%C4%99+dla+filmu+mi%C4%99dzynarodowego-167394
Oscary 2027: Zwycięzca Cannes dopuszczony do walki o statuetkę dla filmu międzynarodowego
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, zmianie uległ regulamin Oscarów. Wśród nowości jest uzyskanie prawa do walki o statuetkę w kategorii film międzynarodowy dla zwycięzców wybranych festiwali. Dzięki temu kandydatem w tej kategorii mógł się stać zdobywca Złotej Palmy "Fiord". Był jednak problem, który mógł zablokować jego kandydaturę - język angielski.

Ile angielskiego jest w filmie "Fiord"?



Przypomnijmy, że zgodnie z nowym regulaminem zwycięzcy wybranych festiwali mogą walczyć o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Jednak wygrana nie oznacza automatycznego wpisania na listę kandydatów. Muszą być spełnione także inne warunki. Jednym z nich jest dominacja w dialogach języków innych niż angielski.

I tu pojawiał się problem z filmem "Fiord". Otóż część dialogów prowadzona jest tu w języku angielskim. Jednak teraz amerykański dystrybutor Neon oficjalnie potwierdził, że obraz nie przekracza dozwolonej zawartości angielskiego, w związku z czym może walczyć w kategorii najlepszy film międzynarodowy o Oscara.


"Fiord" to najnowsze dzieło rumuńskiego reżysera Cristiana Mungiu. W obsadzie znalazły się międzynarodowe gwiazdy jak Sebastian Stan i Renate Reinsve.

Bohaterami filmu są Mihai i Lisbet Gheorghiu, imigranci z Rumunii, którzy mieszkają z piątką dzieci w Norwegii, skąd pochodzi Lisbet. Kiedy sąsiedzi zauważają siniaki na córce pary, rodzina zostaje wzięta pod lupę lokalnego systemu sądowniczego. 

Zwiastun filmu "Fiord"




OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze"
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"

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