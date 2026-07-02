Oscary 2027: Zwycięzca Cannes dopuszczony do walki o statuetkę dla filmu międzynarodowego

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, zmianie uległ regulamin Oscarów. Wśród nowości jest uzyskanie prawa do walki o statuetkę w kategorii film międzynarodowy dla zwycięzców wybranych festiwali. Dzięki temu kandydatem w tej kategorii mógł się stać zdobywca Złotej Palmy "Fiord". Był jednak problem, który mógł zablokować jego kandydaturę - język angielski.
Ile angielskiego jest w filmie "Fiord"?
Przypomnijmy, że zgodnie z nowym regulaminem zwycięzcy wybranych festiwali mogą walczyć o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Jednak wygrana nie oznacza automatycznego wpisania na listę kandydatów. Muszą być spełnione także inne warunki. Jednym z nich jest dominacja w dialogach języków innych niż angielski.
I tu pojawiał się problem z filmem "Fiord
". Otóż część dialogów prowadzona jest tu w języku angielskim. Jednak teraz amerykański dystrybutor Neon oficjalnie potwierdził, że obraz nie przekracza dozwolonej zawartości angielskiego, w związku z czym może walczyć w kategorii najlepszy film międzynarodowy o Oscara.
"Fiord
" to najnowsze dzieło rumuńskiego reżysera Cristiana Mungiu
. W obsadzie znalazły się międzynarodowe gwiazdy jak Sebastian Stan
i Renate Reinsve
.
Bohaterami filmu są Mihai i Lisbet Gheorghiu, imigranci z Rumunii, którzy mieszkają z piątką dzieci w Norwegii, skąd pochodzi Lisbet. Kiedy sąsiedzi zauważają siniaki na córce pary, rodzina zostaje wzięta pod lupę lokalnego systemu sądowniczego.
Zwiastun filmu "Fiord"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Sundance: "Wstyd i pieniądze
"
Berlinale: "Gelbe Briefe
"
Cannes: "Fiord
"