Oscary 2027: Zwycięzca MDAG dołącza do rywalizacji

Zbliżamy się już do 70 tytułów walczących o nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnich dniach swoich kandydatów wytypowały Czarnogóra i Egipt.
Czarnogóra jak Rumunia wystawia film, który już miał prawo walki o nominację
Czarnogóra ogłosiła, że kraj ten reprezentować będzie zwycięzca tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity "Córki góry". Portal Screen Daily powiadomił zaś, że otrzymał od Akademii wyjaśnienie, iż film był już na liście kandydatów do nominacji jako zwycięzca międzynarodowego konkursu dokumentalnego na festiwalu Sundance.
W najwyższych partiach płaskowyżu Sinjajevina w Czarnogórze Gara i jej trzynastoletnia córka Nada co roku powracają na rodzinne pastwiska. W rytmie wyznaczanym przez naturę podtrzymują kruchą ciągłość tradycji i pamięci. Wypasają zwierzęta, zbierają zioła i żyją w bliskości z górą, którą nazywają "Matką". Ten porządek zostaje zachwiany, gdy rząd ogłasza plany utworzenia na tym terenie poligonu wojskowego wspieranego przez NATO.
Czarnogóra dopiero po raz trzynasty będzie walczyć o Oscara. Do tej pory wystawieni przez ten kraj kandydaci wracali z niczym.
Do czterdziestu razy sztuka?
Drugim krajem, który w ostatnim czasie ogłosił swojego oscarowego reprezentanta, jest Egipt. Do Los Angeles zostanie wysłany film "The Stories".
Fabuła filmu inspirowana jest historią rodziców reżysera i opowiada o Egipcjaninie, który rozpoczyna korespondencyjną znajomość z Austriaczką. Ich relacja z czasem zmienia się w miłość.
Egipt należy do bardziej pechowych krajów. "The Stories" jest bowiem 40. filmem walczącym o statuetkę oscarową. Żaden z poprzednich kandydatów nie zdołał znaleźć się nawet na skróconej liście do nominacji.
Zwiastun filmu "The Stories"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy