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Oscary 2027: Zwycięzca festiwalu w Pusan dołącza do listy kandydatów

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027%3A+Zwyci%C4%99zca+festiwalu+w+Pusan+do%C5%82%C4%85cza+do+listy+kandydat%C3%B3w-169150
Oscary 2027: Zwycięzca festiwalu w Pusan dołącza do listy kandydatów
Poznaliśmy zwycięzcę festiwalu w Pusan. Zgodnie z nowym regulaminem Oscarów oznacza to, że obraz ten automatycznie otrzymał prawo walki o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Majid Majidi z drugą szansą na Oscara



Najlepszym filmem w Pusan został uznany dramat "Ghzaye nimruz". Obraz wyreżyserował irański artysta Majid Majidi. Prawie trzy dekady temu reprezentował on Iran w walce o Oscara z filmem "Dzieci niebios".

Film opowiada historię Davouda Soulana (Mohammad Rahimi), nauczyciela kontraktowego w odległej wiosce w południowo-wschodnim Iranie. Jego nadzieje na zdobycie stałej posady w państwowej szkole stają pod znakiem zapytania, gdy umiera zamożny dobroczyńca, a wraz z nim znikają fundusze na darmowe posiłki, które zachęcały jego ubogich uczniów do przychodzenia na lekcje. Zdeterminowany, by uratować zarówno szkołę, jak i własną przyszłość, Soulan ucieka się do coraz bardziej desperackich działań, w tym niebezpiecznego przemytu paliwa przez granicę. W ten sposób jego naturalna uczciwość zaczyna ścierać się z dość skromnymi ambicjami.

W filmie wystąpili naturszczycy.

Zwiastun filmu "Ghzaye nimruz"





OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Sundance: "Wstyd i pieniądze" (konkurs fabuł) i "Córki góry" (konkurs dokumentów)
Berlinale: "Gelbe Briefe"
Cannes: "Fiord"
Wenecja: "Kvinde ukendt"
Toronto: "Angh"
Pusan: "Ghzaye nimruz"

Albania: "Film di stato"
Algieria: "Roqia"
Arabia Saudyjska: "Mas'alat hayat 'aw mawt"
Argentyna: "La virgen de la tosquera"
Armenia: "W krainie Arto"
Australia: "First Light"
Austria: "Róża"
Bangladesz: "Roid"
Belgia: "Tchórz"
Boliwia: "La hija cóndor"
Bośnia i Hercegowina: "Udovac"
Brazylia: "Świat Gugu"
Bułgaria: "Życie snem"
Chile: "El deshielo"
Chiny: "Huan Ying Lai Long Can Guan"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże"
Cypr: "Zatrzymaj mnie" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Czad: "Soumsoum, gwiezdna noc"
Czarnogóra: "Córki góry"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto"
Dania: "Kobieta nieznana"
Demokratyczna Republika Konga: "Rumba Royale"
Dominikana: "Melodrama"
Egipt: "The Stories"
Ekwador: "Hiedra"
Estonia: "Meie Erika"
Filipiny: "Filipiñana"
Finlandia: "Orava"
Francja: "Minotaur"
Grecja: "Spasmeni fleva"
Gruzja: "Guria"
Gwatemala: "Cordillera de Fuego"
Hiszpania: "Czarna kula"
Holandia: "Paikar"
Hongkong: "Fung lam fo saan"
Indie: "Gondhal"
Indonezja: "Empat Musim Pertiwi"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman"
Iran: "Sarzamine Fereshteha"
Irlandia: "Aontas"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami"
Izrael: "Tell Me Everything"
Japonia: "Niespodziewane"
Jordania: "Gharaq"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa"
Kamerun: "Mabanda"
Kanada: "Fleur bleue"
Kazachstan: "Abil"
Kenia: "One Woman One Bra"
Kirgistan: "Kassandra"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel"
Korea Południowa: "Możliwa miłość"
Kosowo: "Dua"
Kostaryka: "Si no ardemos, cómo iluminar la noche"
Kuba: "Malecón"
Liban: "Furies"
Litwa: "Skyrybos karo metu"
Luksemburg: "Child"
Łotwa: "Uļa"
Macedonia Północna: "17"
Malezja: "Semusim Lara"
Malta: "Żejtune"
Maroko: "La más dulce"
Meksyk: "W drodze"
Mongolia: "Tusgaar togtnol: Boshig sahigch"
Nepal: "Tiniharu"
Niemcy: "Everytime"
Nigeria: "Dear Ajayi"
Norwegia: "Markens Grøde"
Nowa Zelandia: "Mārama"
Pakistan: "Hanging by a Wire"
Palestyna: "Al mowaten Osama"
Panama: "Chichero"
Paragwaj: "Narciso"
Peru: "Vino la noche"
Polska: "Ojczyzna"
Portugalia: "A Memória do Cheiro das Coisas"
RPA: "Wariacja na temat"
Rumunia: "Fiord"
Rwanda: "Ben'Imana" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Salwador: "Vértices" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Senegal: "Liti Liti"
Serbia: "Izlet"
Singapur: "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren"
Słowacja: "Powódź"
Słowenia: "Fantasy"
Sri Lanka: "Riverstone"
Syria: "L'autre côté du soleil"
Szwajcaria: "Qui vit encore"
Szwecja: "Arkipelag"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba"
Tajwan: "Da Meng"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
Ukraina: "Ślady"
Urugwaj: "Un cabo suelto"
Wenezuela: "Śmierć nie ma pana"
Węgry: "Milcząca przyjaciółka"
Wielka Brytania: "Przygotowania do rewolucji"
Wietnam: "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh"
Włochy: "L'estranea"

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