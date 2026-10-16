Oscary 2027: Zwycięzca festiwalu w Pusan dołącza do listy kandydatów

Poznaliśmy zwycięzcę festiwalu w Pusan. Zgodnie z nowym regulaminem Oscarów oznacza to, że obraz ten automatycznie otrzymał prawo walki o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
Majid Majidi z drugą szansą na Oscara
Najlepszym filmem w Pusan został uznany dramat "Ghzaye nimruz"
. Obraz wyreżyserował irański artysta Majid Majidi
. Prawie trzy dekady temu reprezentował on Iran w walce o Oscara z filmem "Dzieci niebios
".
Film opowiada historię Davouda Soulana (Mohammad Rahimi), nauczyciela kontraktowego w odległej wiosce w południowo-wschodnim Iranie. Jego nadzieje na zdobycie stałej posady w państwowej szkole stają pod znakiem zapytania, gdy umiera zamożny dobroczyńca, a wraz z nim znikają fundusze na darmowe posiłki, które zachęcały jego ubogich uczniów do przychodzenia na lekcje. Zdeterminowany, by uratować zarówno szkołę, jak i własną przyszłość, Soulan ucieka się do coraz bardziej desperackich działań, w tym niebezpiecznego przemytu paliwa przez granicę. W ten sposób jego naturalna uczciwość zaczyna ścierać się z dość skromnymi ambicjami.
W filmie wystąpili naturszczycy.
Zwiastun filmu "Ghzaye nimruz"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy
Sundance: "Wstyd i pieniądze
" (konkurs fabuł) i "Córki góry
" (konkurs dokumentów)
Berlinale: "Gelbe Briefe
"
Cannes: "Fiord
"
Wenecja: "Kvinde ukendt
"
Toronto: "Angh
"
Pusan: "Ghzaye nimruz
"
Albania: "Film di stato
"
Algieria: "Roqia
"
Arabia Saudyjska: "Mas'alat hayat 'aw mawt
"
Argentyna: "La virgen de la tosquera
"
Armenia: "W krainie Arto
"
Australia: "First Light
"
Austria: "Róża
"
Bangladesz: "Roid
"
Belgia: "Tchórz
"
Boliwia: "La hija cóndor
"
Bośnia i Hercegowina: "Udovac
"
Brazylia: "Świat Gugu
"
Bułgaria: "Życie snem
"
Chile: "El deshielo
"
Chiny: "Huan Ying Lai Long Can Guan
"
Chorwacja: "Nawet Bóg nie pomoże
"
Cypr: "Zatrzymaj mnie
" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Czad: "Soumsoum, gwiezdna noc
"
Czarnogóra: "Córki góry
"
Czechy: "Gdyby gołębie zamieniły się w złoto
"
Dania: "Kobieta nieznana
"
Demokratyczna Republika Konga: "Rumba Royale
"
Dominikana: "Melodrama
"
Egipt: "The Stories
"
Ekwador: "Hiedra
"
Estonia: "Meie Erika
"
Filipiny: "Filipiñana
"
Finlandia: "Orava
"
Francja: "Minotaur
"
Grecja: "Spasmeni fleva
"
Gruzja: "Guria
"
Gwatemala: "Cordillera de Fuego
"
Hiszpania: "Czarna kula
"
Holandia: "Paikar
"
Hongkong: "Fung lam fo saan
"
Indie: "Gondhal
"
Indonezja: "Empat Musim Pertiwi
"
Irak: "No Paradise If You Are Killed by a Woman
"
Iran: "Sarzamine Fereshteha
"
Irlandia: "Aontas
"
Islandia: "Grunt pod naszymi stopami
"
Izrael: "Tell Me Everything
"
Japonia: "Niespodziewane
"
Jordania: "Gharaq
"
Kambodża: "Chiet Chea Manusa
"
Kamerun: "Mabanda
"
Kanada: "Fleur bleue
"
Kazachstan: "Abil
"
Kenia: "One Woman One Bra
"
Kirgistan: "Kassandra
"
Kolumbia: "Deszcze nad klubem Babel
"
Korea Południowa: "Możliwa miłość
"
Kosowo: "Dua
"
Kostaryka: "Si no ardemos, cómo iluminar la noche
"
Kuba: "Malecón
"
Liban: "Furies
"
Litwa: "Skyrybos karo metu
"
Luksemburg: "Child
"
Łotwa: "Uļa
"
Macedonia Północna: "17
"
Malezja: "Semusim Lara
"
Malta: "Żejtune
"
Maroko: "La más dulce
"
Meksyk: "W drodze
"
Mongolia: "Tusgaar togtnol: Boshig sahigch
"
Nepal: "Tiniharu
"
Niemcy: "Everytime
"
Nigeria: "Dear Ajayi
"
Norwegia: "Markens Grøde
"
Nowa Zelandia: "Mārama
"
Pakistan: "Hanging by a Wire
"
Palestyna: "Al mowaten Osama
"
Panama: "Chichero
"
Paragwaj: "Narciso
"
Peru: "Vino la noche
"
Polska: "Ojczyzna
"
Portugalia: "A Memória do Cheiro das Coisas
"
RPA: "Wariacja na temat
"
Rumunia: "Fiord
"
Rwanda: "Ben'Imana
" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Salwador: "Vértices
" (DEBIUT W WYŚCIGU OSCAROWYM)
Senegal: "Liti Liti
"
Serbia: "Izlet
"
Singapur: "Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren
"
Słowacja: "Powódź
"
Słowenia: "Fantasy
"
Sri Lanka: "Riverstone
"
Syria: "L'autre côté du soleil
"
Szwajcaria: "Qui vit encore
"
Szwecja: "Arkipelag
"
Tajlandia: "9 świątyń w drodze do nieba
"
Tajwan: "Da Meng
"
Turcja: "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi
"
Ukraina: "Ślady
"
Urugwaj: "Un cabo suelto
"
Wenezuela: "Śmierć nie ma pana
"
Węgry: "Milcząca przyjaciółka
"
Wielka Brytania: "Przygotowania do rewolucji
"
Wietnam: "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh
"
Włochy: "L'estranea
"