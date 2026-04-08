Newsy Filmy Festiwale i nagrody Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej
Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej

Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej
Raptem dwie edycje ceremonii Oscarowych dzielą nas od przejścia gali w ręce platformy YouTube. 101. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej wyznaczy nowy kierunek; zanim to się jednak stanie, czekają nas dwie ostatnie edycje w klasycznej formule. Portal Deadline ujawnia dziś daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej, wyznaczających koniec ery telewizyjnej transmisji imprezy.

Kiedy Oscary w 2027 i 2028 roku?



Jak donoszą dziennikarze, 99. ceremonia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku. Z kolei 100., jubileuszowa gala będzie miała miejsce w niedzielę 5 marca roku 2028. Obie imprezy będą transmitowane od godziny 16:00 czasu pacyficznego, czyli od 01:00 w nocy dnia kolejnego w Polsce. Obie odbędą się również w Dolby Theatre, który wraz z przejęciem praw do transmisji ceremonii przez YouTube zostanie zmieniony na Peacock Theatre.

Dziennikarze dzielą się również szczegółowym harmonogramem organizacyjnym 99. ceremonii Oscarowej. Czytamy w nim, że publikacja tzw. shortlist Oscarowych będzie miała miejsce 15 grudnia 2026, a głosowanie nominacyjne rozpocznie się 11 stycznia 2027 i potrwa do 15 stycznia 2027. Nominacje zostaną ogłoszone z kolei 21 stycznia 2027. Ponad miesiąc później, bo 25 lutego, rozpocznie się głosowanie finałowe, które potrwa do 4 marca do godziny 17:00 czasu pacyficznego. Dziesięć dni później, a więc właśnie 14 marca, werdykt zostanie ujawniony światowej publiczności.

Deadline zaznacza, że szczegółowy harmonogram 100. jubileuszowej gali zostanie ujawniony w późniejszym terminie. 

