Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej

Raptem dwie edycje ceremonii Oscarowych dzielą nas od przejścia gali w ręce platformy YouTube. 101. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej wyznaczy nowy kierunek; zanim to się jednak stanie, czekają nas dwie ostatnie edycje w klasycznej formule. Portal Deadline ujawnia dziś daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej, wyznaczających koniec ery telewizyjnej transmisji imprezy.
Kiedy Oscary w 2027 i 2028 roku?
Jak donoszą dziennikarze, 99. ceremonia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku
. Z kolei 100., jubileuszowa gala będzie miała miejsce w niedzielę 5 marca roku 2028
. Obie imprezy będą transmitowane od godziny 16:00 czasu pacyficznego, czyli od 01:00 w nocy dnia kolejnego w Polsce. Obie odbędą się również w Dolby Theatre, który wraz z przejęciem praw do transmisji ceremonii przez YouTube zostanie zmieniony na Peacock Theatre.
Dziennikarze dzielą się również szczegółowym harmonogramem organizacyjnym 99. ceremonii Oscarowej. Czytamy w nim, że publikacja tzw. shortlist Oscarowych będzie miała miejsce 15 grudnia 2026
, a głosowanie nominacyjne rozpocznie się 11 stycznia 2027
i potrwa do 15 stycznia 2027
. Nominacje zostaną ogłoszone z kolei 21 stycznia 2027.
Ponad miesiąc później, bo 25 lutego
, rozpocznie się głosowanie finałowe, które potrwa do 4 marca do godziny 17:00 czasu pacyficznego
. Dziesięć dni później, a więc właśnie 14 marca
, werdykt zostanie ujawniony światowej publiczności.
Deadline zaznacza, że szczegółowy harmonogram 100. jubileuszowej gali zostanie ujawniony w późniejszym terminie.
OSCARY 2026: Aktorskie nominacje od najgorszego do najlepszego