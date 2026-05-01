Oscary 2027. Rewolucyjne zmiany w regulaminie nagród! Zmiany dotyczą aktorów, filmów międzynarodowych i AI

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła dziś zmiany w regulaminie przyznawania Oscarów. Niektóre z nowości to prawdziwa rewolucja w historii nagród.
Wielkie zmiany w kategoriach aktorskich
Największe zmiany dotyczą nagród aktorskich. Po pierwsze Akademia wyraźnie podkreśla, że w tej kategorii nominowani mogą być ludzie. A dokładniej, nominowane mogą być kreacje stworzone przez ludzi i za ich zgodą
.
Po drugie od teraz aktorzy mogą otrzymać kilka nominacji w jednej kategorii
. Do tej pory, jeśli aktor lub aktorka miała więcej niż jedną główną rolę i obie w normalnych warunkach powinny otrzymać nominacje, tylko ta z lepszym wynikiem przechodziła dalej. Teraz ma to się zmienić. Zarówno w kategoriach pierwszoplanowych jak i drugoplanowych jedna osoba będzie teraz mogła mieć dwie, a może nawet trzy nominacje.
Rewolucja w kategorii film międzynarodowy
Wydawało się, że po tym, jak zmieniono nazwę kategorii na film międzynarodowy, więcej zmian na razie nie będzie. A jednak, tu również mocno wywrócono do góry nogami.
Przede wszystkim zmieniono zasady wyłaniania kandydatów do nominacji. Każdy kraj w dalszym ciągu będzie wystawiać swojego kandydata do Oscara (mają na to czas do 30 września). Jednak oprócz tego gwarantowaną walkę o statuetkę otrzymają zwycięzcy wybranych festiwali
. W przypadku 99. edycji Oscarów są to: Berlin (Złotego Niedźwiedzia dostał "Gelbe Briefe
"), Pusan, Cannes, Sundance (nagrodę w konkursie światowym dostał "Wstyd i pieniądze
"), Toronto i Wenecja.
Dodatkowo od teraz na statuetce Oscara przyznawanego w kategorii film międzynarodowy będzie grawerowane nazwisko reżysera.
Zmian jest więcej, ale mają one bardziej techniczny charakter (jak to, że Oscara w kategorii casting będą mogły otrzymać trzy osoby, a nie dwie, jak to było w tym roku). Wśród znaczących zmian jest ta, że w kategoriach scenariuszowych o statuetki będą mogły ubiegać się wyłącznie te teksty, przy których udowodnione zostanie, że stworzyli je ludzie
.