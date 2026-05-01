Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary 2027. Rewolucyjne zmiany w regulaminie nagród! Zmiany dotyczą aktorów, filmów międzynarodowych i AI

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2027.+Rewolucyjne+zmiany+w+regulaminie+nagr%C3%B3d+Zmiany+dotycz%C4%85+aktor%C3%B3w%2C+film%C3%B3w+mi%C4%99dzynarodowych+i+AI-166389
Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła dziś zmiany w regulaminie przyznawania Oscarów. Niektóre z nowości to prawdziwa rewolucja w historii nagród.

Wielkie zmiany w kategoriach aktorskich



Największe zmiany dotyczą nagród aktorskich. Po pierwsze Akademia wyraźnie podkreśla, że w tej kategorii nominowani mogą być ludzie. A dokładniej, nominowane mogą być kreacje stworzone przez ludzi i za ich zgodą.

Po drugie od teraz aktorzy mogą otrzymać kilka nominacji w jednej kategorii. Do tej pory, jeśli aktor lub aktorka miała więcej niż jedną główną rolę i obie w normalnych warunkach powinny otrzymać nominacje, tylko ta z lepszym wynikiem przechodziła dalej. Teraz ma to się zmienić. Zarówno w kategoriach pierwszoplanowych jak i drugoplanowych jedna osoba będzie teraz mogła mieć dwie, a może nawet trzy nominacje.

02.jpg Getty Images © Bryan Bedder


Rewolucja w kategorii film międzynarodowy



Wydawało się, że po tym, jak zmieniono nazwę kategorii na film międzynarodowy, więcej zmian na razie nie będzie. A jednak, tu również mocno wywrócono do góry nogami. 

Przede wszystkim zmieniono zasady wyłaniania kandydatów do nominacji. Każdy kraj w dalszym ciągu będzie wystawiać swojego kandydata do Oscara (mają na to czas do 30 września). Jednak oprócz tego gwarantowaną walkę o statuetkę otrzymają zwycięzcy wybranych festiwali. W przypadku 99. edycji Oscarów są to: Berlin (Złotego Niedźwiedzia dostał "Gelbe Briefe"), Pusan, Cannes, Sundance (nagrodę w konkursie światowym dostał "Wstyd i pieniądze"), Toronto i Wenecja.

Dodatkowo od teraz na statuetce Oscara przyznawanego w kategorii film międzynarodowy będzie grawerowane nazwisko reżysera.

Zmian jest więcej, ale mają one bardziej techniczny charakter (jak to, że Oscara w kategorii casting będą mogły otrzymać trzy osoby, a nie dwie, jak to było w tym roku). Wśród znaczących zmian jest ta, że w kategoriach scenariuszowych o statuetki będą mogły ubiegać się wyłącznie te teksty, przy których udowodnione zostanie, że stworzyli je ludzie.

