Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary już dziś. Oglądajcie 98. ceremonię razem z nami
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary już dziś. Oglądajcie 98. ceremonię razem z nami

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+ju%C5%BC%C2%A0dzi%C5%9B.+Ogl%C4%85dajcie+98.+ceremoni%C4%99%C2%A0razem+z+nami-165626
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Na tę niedzielę czekały całe zastępy kinomanów na całym świecie. W końcu to już dzisiaj o 16:00 czasu Pacific Daylight Time, czyli dokładnie o północy czasu polskiego, rozpocznie się 98. ceremonia wręczenia nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, szerzej znanych jako Oscary. 

Dwa dni temu redakcja Filmwebu dzieliła się swoimi przewidywaniami (przeczytaj o nich wraz z uzasadnieniami TUTAJ). Wczoraj z kolei ujawniliśmy wybór społeczności Filmwebu, dokonany poprzez udział w dostępnej dla użytkowników Oscarowej ankiecie (zobacz go TUTAJ). Dziś nadeszła w końcu pora na wybór akademików. W poniższym newsie załączamy pełną listę nominowanych filmów, twórców i aktorów, która będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie gali. 

GettyImages-2265443045.jpg Getty Images © Michael Buckner


Oscary 2026: Faworyci nominacji



Niekwestionowanym liderem tegorocznych nominacji do Oscara pozostaje film "Grzesznicy". Dzieło Ryana Cooglera uzbierało łącznie aż 16 nominacji, ustanawiając tym samym historyczny rekord tych nagród. Niedaleko za nimi sytuuje się film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona – najmocniejszy kontrkandydat "Grzeszników" w najważniejszej kategorii. Tuż za dwójką faworytów plasują się "Frankenstein", "Wielki Marty" oraz "Wartość sentymentalna", z których każdy uzbierał po 9 nominacji Oscarowych.

Jeśli jesteście jeszcze w nastroju na nadrabianie, TUTAJ załączamy listę wszystkich filmów nominowanych w kategorii "Najlepszy film" wraz z miejscami, w których możecie je wygodnie obejrzeć. Znajdzie tam także zbiór recenzji Filmwebu, w których krytycy omawiają wszystkie tytuły walczące o statuetkę w najważniejszej kategorii. Przed dzisiejszą galą przypominamy także największe afery w historii imprezy, o których możecie przeczytać TUTAJ.

GettyImages-2266050292.jpg Getty Images © Allen J. Schaben


Oscary 2026: pełna lista nominowanych



NAJLEPSZY FILM
"Bugonia"
"F1:Film"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej
"Tajny agent"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"

NAJLEPSZY REŻYSER
Chloé Zhao – "Hamnet"
Josh Safdie – "Wielki Marty"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Joachim Trier – "Wartość sentymentalna"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY
Timothée Chalamet – "Wielki Marty"
Leonardo DiCaprio – "Jedna bitwa po drugiej"
Ethan Hawke – "Blue Moon"
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
Wagner Moura – "Tajny agent"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
Jessie Buckley – "Hamnet"
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Kate Hudson – "Song Sung Blue"
Renate Reinsve – "Wartość sentymentalna"
Emma Stone – "Bugonia"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
Elle Fanning – "Wartość sentymentalna"
Inga Ibsdotter Lilleaas – "Wartość sentymentalna"
Amy Madigan – "Zniknięcia"
Wunmi Mosaku – "Grzesznicy"
Teyana Taylor – "Jedna bitwa po drugiej

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Benicio del Toro – "Jedna bitwa po drugiej"
Jacob Elordi – "Frankenstein"
Delroy Lindo – "Grzesznicy
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"
Stellan Skarsgård – "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Will Tracy – "Bugonia"
Guillermo del Toro – "Frankenstein"
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell – "Hamnet"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Clint Bentley, Greg Kwedar – "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
Robert Kaplow – "Blue Moon"
Jafar Panahi – "To był zwykły przypadek"
Josh Safdie, Ronald Bronstein – "Wielki Marty"
Joachim Trier, Eskil Vogt – "Wartość sentymentalna"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
"To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi
"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier
"Sirât", reż. Oliver Laxe
"Głos Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania

NAJLEPSZA ANIMACJA DŁUGOMETRAŻOWA
"Arco", reż. Ugo Bienvenu
"Elio", reż. Adrian Molina, Madeline Sharafian
"K-popowe łowczynie demonów", reż. Chris Appelhans, Maggie Kang
"Mała Amelia", reż. Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang
"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush, Byron Howard

NAJLEPSZY DOKUMENT DŁUGOMETRAŻOWY
"Prawo Alabamy", reż. Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle", reż. Ryan White
"Cięcie skał", reż. Mohammad Reza Eyni, Sara Khaki
"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein, Pavel Talankin
"Idealna sąsiadka", reż. Geeta Gandbhir

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
"Frankenstein"
"Kokuho"
"Grzesznicy"
"Smashing Machine"
"Brzydka siostra"

NAJLEPSZE KOSTIUMY
Deborah Lynn Scott – "Avatar: Ogień i popiół"
Kate Hawley – "Frankenstein"
Małgosia Turzańska – "Hamnet"
Miyako Bellizzi – "Wielki Marty"
Ruth E. Carter – "Grzesznicy"

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA
Jerskin Fendrix – "Bugonia"
Alexandre Desplat – "Frankenstein"
Max Richter – "Hamnet"
Jonny Greenwood – "Jedna bitwa po drugiej "
Ludwig Göransson – "Grzesznicy"

NAJLEPSZA PIOSENKA
"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
 "Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Grzesznicy"

NAJLEPSZY MONTAŻ
Stephen Mirrione – "F1:Film"
Ronald Bronstein, Josh Safdie – "Wielki Marty"
Andy Jurgensen – "Jedna bitwa po drugiej"
Olivier Bugge Coutté – "Wartość sentymentalna"
Michael P. Shawver – "Grzesznicy"

NAJLEPSZY DŹWIĘK
"F1:Film"
"Frankenstein"
"Jedna bitwa po drugiej
"Grzesznicy"
"Sirât"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół"
"F1: Film"
"Jurassic World: Odrodzenie"
"Zaginiony autokar"
"Grzesznicy"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA
Dan Lausten – "Frankenstein"
Darius Khondji – "Wielki Marty"
Michael Bauman – "Jedna bitwa po drugiej
Autumn Durald Arkapaw – "Grzesznicy"
Adolpho Veloso – "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY CASTING
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej
"Tajny agent"
"Grzesznicy"

NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Butcher’s Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen’s Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva

NAJLEPSZY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Motyl"
"Wiecznie zielony"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Plan emerytalny"
"Tri sestry"

NAJLEPSZY DOKUMENTALNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Wszystkie puste pokoje", reż. Joshua Seftel
"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda", reż. Brent Renaud, Craig Renaud
"Dzieci, których już nie ma", reż. Hilla Medalia
"Diabeł ma zajęcie", reż. Geeta Gandbhir
"Perfectly a Strangeness", reż. Alison McAlpine

