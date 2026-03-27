Coś się kończy, coś się zaczyna. Oscary opuszczają Dolby Theatre

Czas pożegnać Dolby Theatre. Po ponad 20 latach Oscary zmienią swój dom. Portal Deadline donosi, że od 2029 roku najbardziej prestiżowe nagrody filmowe USA będą rozgrywać się w Peacock Theatre – miejscu, w którym w ostatnich latach organizowano chociażby gale rozdania nagród Emmy czy Grammy.

Ogłoszona dziś przez Deadline decyzja wejdzie w życie w 2029 roku – od 101. gali Oscarowej, już dziś zapowiadanej jako nowe otwarcie dla ceremonii. Od tego samego roku prawa do transmisji Oscarów trafią do serwisu YouTube, który obiecał pokazywać ją za darmo na całym świecie. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej będą gościć w Peacock Theatre przez okres dziesięciu lat, a więc do 2039 roku. 

Choć organizatorzy nie ujawniają powodów stojących za decyzją o zmianie miejsca ceremonii, jeden z nich dotyczy zapewne pojemności Dolby Theatre. Nowa lokalizacja może zmieścić ponad dwa razy więcej zaproszonych gości – z ok. 3400 miejsc przeniesie się do sali na ok. 7000 gości. Zaproszeni nie będą musieli na szczęście zbyt mocno zmieniać swoich przyzwyczajeń – oba obiekty dzieli raptem ok. 14 kilometrów.

W historii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej sale, w których odbywała się impreza, zmieniano wielokrotnie. Ciągłe przeprowadzki zakończono w 1949 roku, gdy na 11 lat gala znalazła schronienie w murach RKO Pantages Theatre. Od 1968 roku Oscary przez prawie 20 lat nieprzerwanie goszczono z kolei w Dorothy Chandler Pavilion. W kolejnych latach część edycji ceremonii przeprowadzano również w Shrine Auditorium, by od 2001 roku osiąść na stałe w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard. 101. ceremonia zapowiadana jest jako nowe otwarcie w historii nagród – nie dziwi więc, że oprócz nadawcy zmienia się również przestrzeń, w której odbywać się będzie impreza.

