Osgood Perkins nie widział "Potwora", ale go krytykuje. Czym podpadł mu hit Netfliksa?

Trzecia część antologii "Potwór", która zadebiutowała na Netfliksie w tym miesiącu, cieszy się niesłabnącą popularnością. Do jej fanów nie należy Osgood Perkins – twórca m.in. "Kodu zła", syn legendarnego Anthony'ego Perkinsa, czyli odtwórcy roli Normana Batesa z "Psychozy", jednej z najsłynniejszych postaci inspirowanych Edem Geinem.
Osgood Perkins krytykuje serial Netfliksa. Co nie podoba mu się w "Historii Eda Geina"?
Co ciekawe, Perkins
przyznał, że nie widział trzeciego sezonu "Potwora
" i nie ma zamiaru go oglądać. Powód? Swobodne podejście twórców do historii jego ojca (w tej roli Joey Pollari
). Bohater został przedstawiony jako nieakceptujący swojej prawdziwej orientacji gej, który opiera swoją tożsamość na roli Normana Batesa (w rzeczywistości orientacja Perkinsa
była w Hollywood tajemnicą poliszynela; aktor pozostał mężem Berry Berenson
, matki Osgooda
, do swojej śmierci w 1992 roku). Joey Pollari jako Anthony Perkins i Tim Hollander jako Alred Hitchcock w serialu "Potwór: Historia Eda Geina" Perkinsowi
nie podoba się też, że produkcje opowiadające o prawdziwych zbrodniach są coraz bardziej pozbawione kontekstu. Stwierdził też, że dochodzi do "netfliksyzacji prawdziwego bólu", czyli autentycznych ludzkich doświadczeń wywołanych przez przedstawione w serialu "prawdziwe wydarzenia".
Do krytyków "Historii Eda Geina
" należy też Harold Schechter, autor książki "Deviant: The Shocking True Story of Ed Gein, the Original Psycho". Jego zdaniem bardzo duża część przedstawionych przez Ryana Murphy'ego
wydarzeń mocno odbiega od rzeczywistości. To po prostu czysta, przesadzona fikcja
– powiedział w komentarzu dla "New York Post".
Skąd znamy Osgood Perkinsa?Osgood Perkins
to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą małego Normana Batesa w "Psychozie II
", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka
. Zagrał też m.in. w "Wilku
", "Legalnej blondynce
" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach
" i "Powrót na October Road
", a ostatnio w "Nie!
" Jordana Peela
i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie
", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga
. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie
". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House
", "Małgosia i Jaś
" czy "Kod zła
". Wkrótce na ekrany trafi jego nowy horror – "Bezpieczne miejsce
" z Tatianą Maslany
i Rossifem Sutherlandem
w rolach głównych. Aktualnie pracuje też nad filmem zatytułowanym "The Young People
".
