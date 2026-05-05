"Kod zła 2" nadchodzi! Jest data premiery

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów filmu "Kod zła". Dobra jest taka, że potwierdziły się kwietniowe doniesienia - drugi film w tym uniwersum rzeczywiście powstanie. Zła jest taka, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Filmu nie zobaczymy zbyt szybko.
Longlegs znów będzie straszył
Pierwszy "Kod zła"
miał swoją premierę w 2024 roku. Była to historia agentki FBI, która zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.
Za kamerą stanął Osgood Perkins
. A w tytułowego bohatera (oryginalny tytuł to "Longlegs") zagrał Nicolas Cage
.
Paramount Pictures przejęło prawa do cyklu i studio ogłosiło, że drugi film powstanie. Teraz dowiedzieliśmy się, że w amerykańskich kinach "Longlegs 2" pojawi się 14 stycznia 2028 roku
. Perkins będzie scenarzystą i reżyserem filmu, a Cage jego gwiazdą. "Longlegs 2"
nie będzie jednak sequele "Kodu zła
". Zamiast tego twórcy obiecują nową historię rozgrywającą się w tym samym świecie.
