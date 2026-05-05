"Kod zła 2" nadchodzi! Jest data premiery

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów filmu "Kod zła". Dobra jest taka, że potwierdziły się kwietniowe doniesienia - drugi film w tym uniwersum rzeczywiście powstanie. Zła jest taka, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Filmu nie zobaczymy zbyt szybko.

Pierwszy "Kod zła" miał swoją premierę w 2024 roku. Była to historia agentki FBI, która zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.


Za kamerą stanął Osgood Perkins. A w tytułowego bohatera (oryginalny tytuł to "Longlegs") zagrał Nicolas Cage.

Paramount Pictures przejęło prawa do cyklu i studio ogłosiło, że drugi film powstanie. Teraz dowiedzieliśmy się, że w amerykańskich kinach "Longlegs 2" pojawi się 14 stycznia 2028 roku. Perkins będzie scenarzystą i reżyserem filmu, a Cage jego gwiazdą.

"Longlegs 2" nie będzie jednak sequele "Kodu zła". Zamiast tego twórcy obiecują nową historię rozgrywającą się w tym samym świecie.

