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Osiem lat po zapowiedzi gry ogłoszono tytuł "The Elder Scrolls VI"

GamesRadar, Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Osiem+lat+po+zapowiedzi+gry+og%C5%82oszono+tytu%C5%82+%22The+Elder+Scrolls+VI%22-169480
Osiem lat po zapowiedzi gry ogłoszono tytuł &quot;The Elder Scrolls VI&quot;
Bethesda świętuje 40. urodziny. Studio growe postanowiło wykorzystać tę okazję, by zrobić fanom prezent. Przyjął on formę nowego teasera gry "The Elder Scrolls VI".

Znamy oficjalny tytuł "The Elder Scrolls VI"



Krótki teaser pojawił się jako część dłuższego materiału, który celebruje 40-lecie studia Bethesda. Materiał wideo znajdziecie poniżej:



Teaser niewiele ujawnia, ale zgłodniali informacji fani już zaczęli rozszyfrowywać zaprezentowane poszlaki.

Przede wszystkim poznaliśmy oficjalny tytuł gry. I dla osób śledzących plotki nie jest to zaskoczenie. Tytuł brzmi bowiem "The Elder Scrolls VI: Sentinel".

Teaser zawiera krótki cytat, który wskazuje główne miejsce akcji. I tu również nie ma większego zaskoczenia. To Hammerfell.

Najwięcej emocji wzbudziła pojawiająca się w teaserze data: 4E 206. To zaledwie PIĘĆ LAT po wydarzeniach z gry "The Elder Scrolls V: Skyrim", która za tydzień będzie świętować 15. urodziny. Co ta data dokładnie oznacza w kontekście potencjalnej fabuły nowej gry, tego rzecz jasna nie wiadomo.

Teaser gry "The Elder Scrolls VI: Sentinel"





Niestety Bethesda nie wyjawiła, kiedy gra "The Elder Scrolls VI: Sentinel" będzie miała swoją premierę. Przypomnijmy, że od pierwszego teasera minęło już osiem lat, a gry wciąż nie ma. Szefowie studia później przyznali, że teaser szóstki tak wcześnie był błędem. Czy jednak wynieśli z tego jakąś lekcję? Tylko czas pokaże.

Jednak nie należy spodziewać się premiery "The Elder Scrolls VI: Sentinel" w najbliższym czasie. Dziennikarz Bloomberga Jason Schreier na Bluesky napisał wprost, że gry nie zobaczymy jeszcze co najmniej przez dwa lata.

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