Gwiazda "Różowych lat 70." oskarżona o gwałt. Jest wyrok?

Proces unieważniony, co dalej ze sprawą Masterson?

Zakończył się proces aktora Danny'ego Mastersona , który został oskarżony o trzy przypadki gwałtu. Wyroku jednak nie usłyszeliśmy. Proces został unieważniony ze względu na brak jednomyślności członków ławy przysięgłych. Nowy proces ma ruszyć pod koniec marca.Gwiazda seriali " Różowe lata 70. " i " The Ranch " została publicznie oskarżona o gwałty na kobietach w 2017 roku. Niemal od razu został przez Netflix zwolniony z serialu " The Ranch ". W 2020 roku aktor został oskarżony. Postawiono mu trzy zarzuty gwałtu, za co groziło mu do 45 lat pozbawienia wolności. Masterson odpowiadał jednak z wolnej stopy. Wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 3,3 mln dolarów.Proces zakończył się jego unieważnieniem, ponieważ ława przysięgłych nie była w stanie zgodzić się, czy jest winny. W jej skład wchodziło sześć kobiet i sześciu mężczyzn. W przypadku pierwszego zarzutu o gwałt dziesięciu członków ławy przysięgłych uważało, że jest niewinny. W przypadku drugiego - ośmiu. W przypadku trzeciego - siedmiu.Data nowego procesu wyznaczona została na 27 marca. Do tego czasu Masterson pozostanie na wolności. 10 stycznia ma się odbyć wstępne posiedzenie. Wszyscy spodziewają się, że obrona wystąpi z wnioskiem o oddalenie pozwu w całości i odwołanie procesu.Unieważnienie procesu może mieć wpływ na dalszy przebieg procesu cywilnego, który ofiary Mastersona wytoczyły Kościołowi Scjentologicznemu. Aktor jest jego członkiem, a ofiary były członkiniami. Według skarżących organizacja miała wspierać Mastersona i wszelkimi sposobami powstrzymywać kobiety przed ujawnieniem sprawy, a później próbować zmusić je do wycofania zarzutów. Znaczna część procesu karnemu była poświęcona właśnie scjentologii.Proces cywilny miał ruszyć za miesiąc, ale zakładano, że nastąpi to po wyroku w sprawie karnej. Jaka będzie teraz decyzja sądu, tego nie wiadomo.