Wystartowała sprzedaż biletów na 22. Millennium Docs Against Gravity

TOP 12 dyrektora festiwalu, Artura Liebharta

Rozpoczęła się także przedsprzedaż biletów online na mdag.pl , na stronach kin oraz stacjonarnie w ich kasach.To idealny moment, żeby dokładnie zaplanować filmową ucztę dokumentalną. Część kinowa festiwalu odbędzie się w dniach 9 - 18 maja w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. W tym roku nowym łódzkim domem MDAG jest Kino NCKF w EC1 Łódź.Część online potrwa na mdag.pl od 20 maja do 2 czerwca. Dokładny program drugiej części festiwalu poznamy pod koniec edycji kinowej.Bilety na wydarzenia specjalne, jak stand-up, kolacje tematyczne w hotelu Puro, warsztaty fotograficzne czy pokaz z muzyką na żywo, także można kupować na stronie book.mdag.pl W tegorocznym programie MDAG znalazło się w sumie niemal 180 filmów krótko- i pełnometrażowych, co nie ułatwia przygotowania listy najbardziej interesujących tytułów. Jak odnaleźć się w tym filmowym gąszczu? Z pomocą przychodzi założyciel i dyrektor festiwalu Artur Liebhart, który przygotował autorski wybór tytułów:Oto moja dwunastka. Więcej nie mogę podać, bo bym nigdy nie skończył!Skąd i kiedy przychodzi Wena? Dlaczego warto wierzyć w swój talent? Czym naprawdę jest sztuka abstrakcyjna?Trailer: https://youtu.be/xHav5Aw4nMA Gdy są problemy w rodzinie, to ważne, aby mieć przy sobie kamerę i… odwagę. Wujek też się przyda, a najlepiej dwóch!Trailer: https://youtu.be/rFK8kxR2vyo Tylko w Galicji dzikie konie ratują ludzi i naturę przed pożarami. Tyle, że jest ich coraz mniej.Trailer: https://youtu.be/UDSCzSGX4G8 Chyba w końcu polubiłem Johna Lennona. Czy to dzięki nagraniom jego rozmów telefonicznych autorstwa FBI? :)Trailer: https://youtu.be/r8o_xETfcz8 Jak góry mogą nas uratować? Gdzie jest najwyżej położona w Alpach restauracja wegańska? Jak znaleźć swój kwiat?Trailer: https://youtu.be/_3BpJ4PdlqI Trainspotting level filozoficzny. Samo złoto - dla zuchwałych i kochających kino.Trailer: https://youtu.be/ozjqtdXVFW8 Dowiadujemy się, co słyszy niesłyszący samuraj z Charkowa, jakie robi zdjęcia i jak jego historia pomaga innym.Więcej o filmie: https://mdag.pl/22/pl/warszawa/movie/Viktor Myślicie, że coś wiecie o Leni? Ona dopiero po wojnie pokazała, co potrafi....Trailer: https://youtu.be/qwpiURjbrnI O wróżce z Neapolu, co w świat za szczęściem wysyłała. Peter Kerekes w najlepszej formie, w swoim austro-węgierskim stylu.Trailer: https://youtu.be/E8nfUK3SsQY Kubański spleen z aligatorem na bagażniku. Najwyższy poziom zdjęciowy.Trailer: https://youtu.be/5QCe_zMWKmk Seriale na MDAG:Mads Brügger przechodzi samego siebie i zabija mit "czystej" Danii i Skandynawii.Trailer: https://youtu.be/MLwgJshi2f8 Kalifornijska odpowiedź na "Dojrzewanie", dająca jednak dużo więcej nadziei.Trailer: https://youtu.be/MN7Uf13An24