Newsy Seriale Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake. "Ptaki" wrócą jako serial z Sarah Snook
Kolejny dzień, kolejna informacja o kinowym klasyku, który zostanie odświeżony w formie serialu limitowanego. Tym razem chodzi o "Ptaki" Alfreda Hitchcocka.

Ci, którzy uważają pomysł za świętokradztwo, być może uspokoją się, kiedy usłyszą, że serial "The Birds" ma jedynie wykorzystać ogólny pomysł z filmu Hitchcocka i opowiadania Daphne Du Maurier. Całość ma być uwspółcześniona, pojawi się też całkiem sporo nowych postaci.

Za "The Birds" odpowiadać będą: Sarah Snook ("Sukcesja"), która zagra główną rolę, oraz Tom Spezialy ("Watchmen"), który przygotuje scenariusz. Produkcją zajmie się Universal International Studios.


W serialu "The Birds" Sarah Snook zagra sędzinę, która wraca do rodzinnego miasteczka na Alasce, by przeprowadzić rutynowe posiedzenie dotyczące uznania osoby za zmarłą. Spodziewa się prostej sprawy, która pozostawała nierozwiązaną przez lata. Zamiast tego odkrywa podziurawione kulami ciało swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Gdy Myra jest zmuszona wyjść poza swoją rolę sędzi i rozwikłać zagadkę, sama natura staje się wroga, a okolicę nawiedza fala ataków ptaków. Teraz Myra nie próbuje już tylko zamknąć sprawy, walczy o przetrwanie w miejscu, gdzie śmierć czai się zarówno w cieniach, jak i na niebie...

Remake "Ptaków" pozostaje w hollywoodzkich planach od paru dekad. Przez długi czas nową filmową wersję chciał wyprodukować Michael Bay. Spośród wszystkich podejmowanych przez niego prób, najbliższa realizacji była ta z 2007 roku, kiedy to gwiazdą filmu została Naomi Watts, a reżyserem Martin Campbell.

W 1994 roku film doczekał się sequela "Ptaki II", w którym wystąpiła gwiazda oryginału Tippi Hedren (choć w innej roli). Obraz wyreżyserował Rick Rosenthal, jednak nawet w jego ocenie rzecz była tak zła, że wymusił usunięcie jego nazwiska. W napisach jako reżyser pojawił się nieistniejący Alan Smithee.

