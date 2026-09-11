Oglądasz "Harry'ego Pottera"? Lilly Wachowski: "Wspierasz ludobójstwo osób transpłciowych"

Lilly Wachowski, reżyserka słynnego "Matriksa", a ostatnio także serialu "Work in Progress", udzieliła wywiadu portalowi Variety. W wywiadzie porusza wiele tematów, jednak najwięcej szumu w sieci wywołała jej ostra krytyka fanów Harry'ego Pottera.
Lilly Wachowski o J.K. Rowling: "To nazistka"
Reżyserka "Matriksa
" nie gryzła się w język. Na pytanie, co myśli o J.K. Rowling
, odpowiedziała wprost: "To nazistka".
Wachowski Getty Images © Dia Dipasupil
kontynuowała:
J.K. Rowling finansuje ludobójstwo osób transpłciowych - i kropka. Zatem jeśli wspierasz "Harry'ego Pottera", wspierasz ludobójstwo osób transpłciowych. (...) Pieniądze, które wydajecie na te produkty, w pewnej części trafiają do J.K. Rowling, a ona przeznacza je na finansowanie przepisów wymierzonych w osoby transpłciowe na całym świecie. (...) To prosta matematyka. Czerpanie przyjemności z tych seriali i dalsze wspieranie ich oznacza wspieranie mojego unicestwienia.
Słowa te padają w momencie, kiedy fani Pottera
odliczają już dni do premiery pierwszego sezonu serialu "Harry Potter
". Produkcja HBO będzie miała swoją premierę w grudniu. J.K. Rowling
jest zaangażowana w realizację serialu.
Zwiastun serialu "Harry Potter"