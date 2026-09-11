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Oglądasz "Harry'ego Pottera"? Lilly Wachowski: "Wspierasz ludobójstwo osób transpłciowych"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ostre+s%C5%82owa+Lilly+Wachowski+o+fanach+Harry%27ego+Pottera-168562
Oglądasz &quot;Harry'ego Pottera&quot;? Lilly Wachowski: &quot;Wspierasz ludobójstwo osób transpłciowych&quot;
Lilly Wachowski, reżyserka słynnego "Matriksa", a ostatnio także serialu "Work in Progress", udzieliła wywiadu portalowi Variety. W wywiadzie porusza wiele tematów, jednak najwięcej szumu w sieci wywołała jej ostra krytyka fanów Harry'ego Pottera.

Lilly Wachowski o J.K. Rowling: "To nazistka"



Reżyserka "Matriksa" nie gryzła się w język. Na pytanie, co myśli o J.K. Rowling, odpowiedziała wprost: "To nazistka".

02.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Wachowski kontynuowała:

J.K. Rowling finansuje ludobójstwo osób transpłciowych - i kropka. Zatem jeśli wspierasz "Harry'ego Pottera", wspierasz ludobójstwo osób transpłciowych. (...) Pieniądze, które wydajecie na te produkty, w pewnej części trafiają do J.K. Rowling, a ona przeznacza je na finansowanie przepisów wymierzonych w osoby transpłciowe na całym świecie. (...) To prosta matematyka. Czerpanie przyjemności z tych seriali i dalsze wspieranie ich oznacza wspieranie mojego unicestwienia.

Słowa te padają w momencie, kiedy fani Pottera odliczają już dni do premiery pierwszego sezonu serialu "Harry Potter". Produkcja HBO będzie miała swoją premierę w grudniu. J.K. Rowling jest zaangażowana w realizację serialu.

Zwiastun serialu "Harry Potter"




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