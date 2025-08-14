Ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami w weekend, lepiej zostać w domu. Sprawdź repertuar TV

Grill? Wyjazd nad morze? Ten weekend będzie naprawdę gorący. Nie męcz się. Mamy dla Ciebie filmową alternatywę. Usiądź wygodnie na kanapie, przygotuj swoje ulubione przekąski i odpal telewizor. Należy ci się chwila wytchnienia, błogi relaks w klimatyzowanym pomieszczeniu i pakiet najlepszych filmów w ten długi weekend sierpniowy! Sprawdź, co najlepiej włączyć w TV.
Zapomnij o korkach na drodze i tłumach nad morzem – w długi sierpniowy weekend najlepszym miejscem jest... kanapa przed telewizorem! Puls przygotował dla Was prawdziwy maraton filmowych hitów! Kultowe komedie, wielkie przygody, kino akcji z najwyższej półki i najnowsze thrillery – to plan na weekend, w którym każdy seans jest jak główna atrakcja dnia.
Na ekranie pojawią się niezapomniane gwiazdy i historie, które pokochały miliony widzów na całym świecie. Whoopi Goldberg
powróci w legendarnej roli w "Zakonnicy w przebraniu
", gdzie jej bohaterka – piosenkarka ukrywająca się w klasztorze – odmienia życie zakonnic i rozśpiewuje cały chór. Eddie Murphy
w "Księciu w Nowym Jorku
" pokaże, że królewskie obowiązki i poszukiwanie prawdziwej miłości mogą iść w parze z ogromną dawką humoru, a Leslie Nielsen w "Nagiej broni 33 1/3
" ponownie udowodni, że porucznik Frank Drebin jest mistrzem niezamierzonej komedii i... katastrofy w każdym śledztwie.
Nie zabraknie też wielkich przygód – "Asterix i Obelix. W służbie Jej Królewskiej Mości
" zabierze widzów w pełną humoru wyprawę na Wyspy Brytyjskie, gdzie obok Gérarda Depardieu
w roli Obeliksa, zobaczymy Catherine Deneuve
i Edouarda Baera
. Wzruszeń dostarczy "Pies
" z Channingiem Tatumem
– opowieść o niezwykłej podróży człowieka i czworonoga, która przeradza się w lekcję przyjaźni, lojalności i życiowych zmian.
Miłośnicy kina akcji będą mieli w czym wybierać. "Twierdza
" z Seanem Connerym
, Nicolasem Cage’em
i Edem Harrisem
to sensacyjny klasyk, w którym stawką jest bezpieczeństwo całego San Francisco, a każda minuta przybliża bohaterów do ostatecznej konfrontacji. "Teoria chaosu
" z Jasonem Stathamem
podkręci tempo jeszcze bardziej, łącząc widowiskowe sceny walki z fabułą pełną napięcia, w której bohater musi zmierzyć się z zabójczym spiskiem. Na deser – najnowszy thriller "Demaskator
" z Liamem Neesonem
, gdzie w mrocznym klimacie i atmosferze nieustannego zagrożenia dochodzi do gry w kotka i myszkę, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje.
Puls przygotował repertuar, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od kultowych komedii, przez familijne hity, po dynamiczne kino akcji i mocne thrillery. Ten sierpniowy długi weekend to doskonały moment, by zapomnieć o codziennych obowiązkach, wygodnie usiąść w fotelu i zanurzyć się w świecie najlepszych filmów.
