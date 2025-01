Oszust wyłudził fortunę, podając się za Brada Pitta. Pomogła mu w tym sztuczna inteligencja

Oszustwo na Brada Pitta: szczegóły





Ofiarą jest 53-letnia projektantka wnętrz Anne, która opowiedziała o całej sprawie francuskiej telewizji TF1. Wszystko zaczęło się w lutym 2023 roku. Niedługo po tym, jak kobieta opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji w luksusowym kurorcie narciarskim Tignes, odezwała się do niej osoba podająca się za matkę Brada Pitta . Następnego dnia do Anne napisał oszust podszywający się pod gwiazdę " Pewnego razu... w Hollywood ". Rzekomy Brad twierdził, iż słyszał wiele dobrego na temat Francuzki od swojej rodzicielki. Wkrótce Anne zaczęła otrzymywać od "Brada" wiersze i wyznania miłosne.- przyznaje zawstydzona projektantka wnętrz. Mimo iż Anne miała pewne podejrzenia co do autentyczności konta, codzienne wiadomości oraz zdjęcia i filmy z udziałem aktora wygenerowane przez AI sprawiły, że jej podejrzliwość osłabła. Dodatkowo kobieta przechodziła wówczas kryzys małżeński.Wkrótce relacja Anne z "Bradem" wzniosła się na wyższy poziom. Osoba podająca się za gwiazdora oświadczyła się kobiecie, a także obiecała przesyłkę z luksusowymi prezentami. Ofiara musiała tylko uiścić opłaty celne w wysokości 9 tysięcy euro.Widząc, że Anne jest skłonna przekazywać duże kwoty pieniężne, oszust zaczął wysuwać coraz bardziej absurdalne prośby. W pewnym momencie napisał, że zmaga się z nowotworem nerki, ale z powodu blokady kont bankowych w wyniku rozwodu z Angeliną Jolie nie może zapłacić za leczenie. Aby uwiarygodnić oszustwo, internetowy przestępca wysłał serię stworzonych przez AI zdjęć Brada Pitta w szpitalu. Zakochana Anne, która w międzyczasie zdążyła rozwieść się z mężem-milionerem, szybko dokonała przelewu na wskazany rachunek.Projektantka wnętrz zrozumiała, że jest oszukiwana, gdy latem 2024 roku media zaczęły informować o związku Brada Pitta z Ines de Ramon. Wówczas kobieta zgłosiła całą sprawę na policję. Śledztwo trwa.